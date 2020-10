Die Polizei berichtet von einem Diebstahl, der sich am Samstag in einer Praxis an der Halchterschen Straße in Wolfenbüttel ereignet hat.

Demnach entwendete ein Unbekannter in der Zeit zwischen 9 und 13.30 Uhr Bargeld aus der Brieftasche einer Mitarbeiterin und zwei Geldkassetten mit Bargeld. Hinweise an die Polizei unter (05331 933115.

red