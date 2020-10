Eins wurde beim Konzert im Prinzenpalais mit dem Starpianisten Steffen Schleiermacher, Jahrgang 1960, schnell deutlich: Dass die moderne Klaviermusik des 20. Jahrhunderts wohl auf ewig im Abseits sitzen wird, daran ist sie selbst schuld.

Die Mär von dem denkfaulen, unbeweglichen, sich in der Romantik wohlig eingerichteten Musikkonsumenten, Hörer des immer Gleichen, ist eine Schutzbehauptung von arroganten Verlegern, risikoscheuen Veranstaltern und elitären Künstlern. Wer aus dem Ghetto heraus will, muss sich auf den Weg machen, wie der umtriebige, vor Witz und Selbstironie sprühende Pianist des Abends.

Im Mittelpunkt stand der Komponist Stefan Wolpe (1900 bis 1972). „Schon mal gehört?“, so die Frage an das ratlose Publikum. Und dann der richtige Einstieg. Ein Marsch mit allen Merkmalen eines Bravourstücks: Voller Rhythmus, brillanter Arabesken, spritziger Vitalität und einer Prise schräger Melodik . Das Erfolgsrezept: Nicht verstören, sondern an Hörerwartungen anknüpfen. Dann klappt´s auch mit der Moderne. Das Ohr braucht Hörhilfen, will Strukturen erkennen.

Bezeichnend die „Klavierstücke für Kinder“ von Hanns Eisler (1898 bis 1962). Schleiermacher erzählt, dass der Komponist 1932 die junge Klientel entdecken wollte. Und komponiert eine Musik, die zwischen Moderne und Tradition pendelt. Melodiös und nachvollziehbar. Eine transparente Fuge, eine Invention im bachschen Stil, ein kleines Scherzo. Populär und doch hat sich Eisler nicht verraten. So wirbt man um Hörer.

Auch um Erwachsene. Man müsse nicht gleich wie der Komponist George Antheil (1900 bis 1959) das Publikum mit Beethoven ins Konzert locken und dann mittels einer auf den Flügel gelegten Pistole von der Flucht abhalten. Warum so misstrauisch, könnte man fragen. Antheils Sonata „Airplane“ ist durchaus kurzweilig. Ein tastendes, glitzerndes Andante, silbrig funkelnd mit zart versonnten Einschüben. Über den Wolken gewissermaßen. Hörwiderstände schmelzen wie Butter in der Sonne.

Auch Schleiermacher hat komponiert. „Klanglandschaften im Klavier“ (2000). Mit experimenteller Freude, Lust an der Farbe und amüsanten Effekten wird das Klavier wie ein Bergwerk aufgemacht. So heißt der kleine Satz auch: „Im Schieferbergwerk“. Da pocht es hohl, ein Echo, motorische Maschineneffekte. Klangwitz. Höchst unterhaltsam.

Und dann das Gegenbeispiel. „Piano Piece“ von Morton Feldman (1926 bis 1987). Federleicht, wenn man so will. Nichtssagend trifft´s eher. Oder Anton Webern (1883 bis 1945) mit „Variationen“. Will der Mann verstanden werden?

Zum Finale Stefan Wolpes „Stehende Musik“. Eine pianistische Explosion voller Virtuosität, Akrobatik, ungehemmter Leidenschaft. Das ist Moderne, die mitreißt. Dank an Steffen Schleiermacher für einen amüsanten Einblick in eine nur vermeintlich sperrige Materie.