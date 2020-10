Wolfenbütteler Wald für Kinder: Löwe-Pfad mit neuer Station

Die Herbstferien sind gestartet. Wegen der Corona-Pandemie haben sich einige Familien entschieden, zu Hause zu bleiben. Freiluftaktivitäten sind derzeit besonders beliebt – auch im Landkreis Wolfenbüttel. Passend zum Ferienbeginn ist der Löwe-Pfad im Lechlumer Holz am Stadtrand von Wolfenbüttel ergänzt worden.

Während der Pandemie hat sich der Wald als Freizeit- und Erlebnis-Ort wachsender Beliebtheit erfreut, bestätigt uns Gabriela Hülse, Leiterin des Walderlebniszentrums Waldforum Riddagshausen. „Der Löwe-Pfad ist in den vergangenen Monaten gut besucht worden“, berichtet sie. „Es ist einfach ein wunderbarer Rundkurs, den man in einer Stunde gut gehen kann“, bestätigt Forstamtsleiter Andreas Baderschneider, „für uns ist er eine zentrale Einrichtung, um Menschen an den Wald heranzuführen und das ganz in der Nähe der Stadt.“

Wurzeln einer umgestürzten Eiche erkunden

Nun ist der Löwe-Pfad also um eine Attraktion reicher. Eine neue Aktiv-Station füllt die Lücke zwischen der Sprunggrube und dem Löwen am Eingangsplatz des Walderlebnispfades. 2017 hatte an dieser Stelle der Sturm eine dicke Eiche umgeworfen. Der Stamm wurde abgesägt, „da wird Parkettfußboden draus gemacht“, erklärt Baderschneider schmunzelnd. Liegengeblieben ist aber die mächtige Wurzel. Die Kinder haben nun die Möglichkeit, das Wurzelwerk zu erkunden. Mit Steinen können sie den Lößboden abkratzen und so die Wurzel freilegen. Eine Info-Tafel liefert Hinweise und Anregungen. Auf der rechten Seite der Wurzel ist zudem ein QR-Code angebracht, mit dem man im Internet zu Erklärfilmen gelangt.

Angehende Erzieherinnen gestalten Station

Die Idee für die Wurzelstation stammt von Katharina Michalke, Merke Sen, Kerstin Himstedt und Bianca Fricke. Sie sind Teilzeit-Schülerinnen der Diakonie-Kolleg Fachschule Sozialpädagogik in Wolfenbüttel. Im Rahmen des Schulprojektes „Markt der Möglichkeiten“ durften sie sich ein Projekte überlegen. „Uns hat der Wald besonders interessiert. Frau Hülse wiederum, wollte etwas mit der Wurzel machen“, berichtet Katharina Michalke. „Ich war hocherfreut, als die vier angehenden Erzieherinnen vor fast einem Jahr mit Ihrer Projektsuche auf mich zu gekommen sind“, so Gabriela Hülse.

Projektziel war es, die Wurzel für Kinder aufzuwerten und mit ansprechenden Informationen und einer Erlebnisaktion attraktiv zu gestalten. „Uns war es ganz wichtig, dass die Kinder wieder mehr in der Natur sind und sich bewegen“, berichtet Bianca Fricke, „die sitzen schon Zuhause und in der Schule so viel.“