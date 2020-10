Tote Katzen: Polizei ermittelt in Remlingen

Remlingen. In zwei Fällen von Tiertötungen durch Fremdeinwirkung ermittelt die Polizei Schöppenstedt. Beide Vorfälle haben sich in Remlingen ereignet.

In Remlingen soll am Dienstag zwischen 16 und 17.15 Uhr eine freilaufende Katze tödlich verletzt worden sein. Die Polizei Schöppenstedt, so teilt diese mit, ermittelt in zwei Fällen von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Ein Zusammenhang mit dem Straßenverkehr oder eine Einwirkung durch ein anderes Tier könne nahezu ausgeschlossen werden. Die Polizei geht von Fremdeinwirkung aus. Zu einem ähnlichen Vorfall soll es bereits am 30. August in Remlingen gekommen sein. Es seien Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Hinweise: (05332) 946540.

red