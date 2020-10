Wolfenbüttel. Die drei geplanten Vorstellungen der „Schachnovelle“ im Lessingtheater am Freitag, Samstag und Sonntag fallen wegen Erkrankung aus.

Aufgrund einer Erkrankung im Ensemble muss die Vorstellung der „Schachnovelle“ im Wolfenbütteler Lessingtheater an diesem Freitag, 23. Oktober, ausfallen. Das gilt auch für die Aufführungen am Samstag, 24., und Sonntag, 25. Oktober. Das teilte das Kulturbüro der Stadt Wolfenbüttel am Freitagvormittag mit.

Und die Karten?

Karten für die Vorstellungen können entweder zurückgegeben oder gegen einen Gutschein getauscht werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Kontakt: Theaterkasse, (05331) 86501.

red