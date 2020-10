33-Jähriger in Wolfenbüttel nach Schlägen schwer verletzt

Die Tat ereignete sich am Donnerstagnachmittag an der Langen Straße in Wolfenbüttel.

Nach Schlägen auf den Kopf ist nach Polizeiangaben am Donnerstag, 22. Oktober, gegen 16.30 Uhr ein 33-jähriger Mann in Wolfenbüttel an der Langen Straße in Höhe der Tankstelle schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen ist es am Verbindungsweg zu einer Kleingartenanlage an der Bahnanlage vermutlich zwischen dem Verletzten und einem weiteren Mann zu Streitigkeiten gekommen, so die Polizei weiter.

Hilfe in der Tankstelle

Im Verlauf dieser Auseinandersetzung ist demnach dem 33-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf geschlagen worden. Der mutmaßliche Täter sei dann vermutlich mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung davongefahren. Der Verletzte habe die Tankstelle aufgesucht und dann von dort aus die Polizei und den Rettungsdienst informiert. Der 33-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum möglichen Streit oder zu dem unbekannten Mann geben können. Kontakt: (05331) 9330.

red