Klinikum Wolfenbüttel schränkt Besucherzahl ein

Das Gesundheitsamt Wolfenbüttel hat am Freitag keine weitere Covid-19-Erkrankung in der Stadt und im Landkreis Wolfenbüttel gemeldet. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat es hier insgesamt 283 positive Fälle gegeben. Am Freitag waren 228 Menschen als wieder gesund gemeldet worden, 2 mehr als noch tags zuvor. Somit sind derzeit 41 Menschen aktuell am Corona-Virus Sars-CoV-2 erkrankt.

Nur noch ein Besucher pro Tag je Patient

14 Menschen waren zu Beginn der Pandemie mit dem Virus gestorben. In den vergangenen sieben Tagen gab es pro 100.000 Einwohner 25 Neuinfektionen. Unterdessen meldet das Städtische Klinikum Wolfenbüttel, dass von Samstag, 24. Oktober, an Patienten nur noch einen Besucher pro Tag empfangen dürfen.

Nur von 16 bis 18 Uhr

Um die Patienten- und Besucherströme wie bisher bestmöglich voneinander zu trennen und mit Blick auf die Einhaltung der bestehenden hohen Sicherheits- und Hygienevorkehrungen, sind Besuche weiterhin lediglich von 16 bis 18 Uhr möglich. Lebenspartner von schwangeren Frauen dürfen auch weiterhin bei der Entbindung dabeisein. Ebenso wie die Besucher von Palliativpatienten sind auch sie nicht an die geltenden Besuchszeiten gebunden.

Besuche genau überlegen

Besucher, die Erkältungssymptome bei sich oder Personen ihres Haushalts feststellen, sollten zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter im Zweifel von einem Besuch des Klinikums absehen. Da bei zwei Neuerkeröder Bewohnern eine Infektion nachgewiesen wurde, verhängte das Gesundheitsamt Wolfenbüttel ein Besuchsverbot bis zum 4. November.