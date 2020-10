Die Waldgaststätte Tetzelstein soll wiedereröffnet werden

Die Traditionsgaststätte Tetzelstein, die derzeit geschlossen ist, soll wiedereröffnet werden. Christoph Suding, nach dem Tod des Gaststätten-Inhabers Thomas Heldt Bevollmächtigter der Erbengemeinschaft, ist sehr zuversichtlich, dass es mit Beginn der nächsten Saison soweit sein wird: „Es gibt zahlreiche Interessenten.“ Was genau geplant ist, verrät er noch nicht.

Die Erbengemeinschaft will die Traditionsgaststätte verkaufen

Die Erbengemeinschaft besteht aus zwölf Personen. „Von ihnen hat aber keiner den Wunsch oder die Qualifikation, die Gaststätte weiterzuführen“, berichtet Suding. Deshalb habe die Erbengemeinschaft entschieden, dass die Gaststätte veräußert werden soll. Suding denkt, dass er sich bis Ende November/Anfang Dezember mit einem Käufer geeinigt haben könnte. Der Startschuss für die neue Gastronomie mit neuem Konzept könnte somit zum Saisonbeginn im nächsten Jahr fallen.

Unterdessen mehrten sich die Anfragen in der Redaktion, was denn wohl aus der Gaststätte am Tetzelstein werden soll, nachdem sie geschlossen worden war, weil Inhaber Thomas Heldt gestorben war. Einer, der sich in der Redaktion gemeldet hatte, ist Jürgen Grantzow aus Braunschweig. Er sagt, er sei so gern Gast am Tetzelstein gewesen.

Ein Gast denkt gern an die gutbürgerliche Speisekarte zurück

Gern denke er an die gutbürgerliche Speisekarte, auf der vorwiegend deutsche Küche angeboten worden sei: Schnitzel, Hirschgulasch, Steak. „Am liebsten habe ich die Tetzelsteinplatte genossen. Aber auch Kaffee und Kuchen luden ein. Und anschließend ein wunderschöner Spaziergang durch den Elm. Es gibt dort wunderbare Rundgänge“, schwärmt Granzow, der sich ob des Gaststättensterbens landauf landab schon große Sorgen gemacht hat. Schließlich sei das Watzumer Häuschen auch geschlossen.

Auch Jürgen Mewes aus Schöppenstedt fühlt sich dem Traditionsunternehmen verbunden. In Gedanken geht er durch das beliebte Ausflugslokal: „Im Wintergarten mag es an die 35 Plätze gegeben haben. Der Saal fasste rund 100 Gäste. Dann gab es noch einen kleinen Raum für besondere Gesellschaften. Rund 15 Menschen hatten darin Platz. Hier wurden zum Beispiel Geburtstage und andere kleine Feiern veranstaltet. Hinzu kam die Veranda mit 40 Plätzen und das Außengelände mit etlichen Tischen und Stühlen und Platz für 400 Personen.“

Motorradfahrer kehrten am Tetzelstein gern am Wochenende ein

Vor der Gaststätte befindet sich ein großer Parkplatz. Wer an die Wochenenden denkt, weiß, dass hier gern Motorradfahrer einkehrten. Dann standen die Maschinen der Motorradfahrer dicht gedrängt. Kaffee zum Mitnehmen war ein beliebtes Getränk. Bockwurst und Currywurst mit Pommes gingen über den Tresen wie frisch gebackene Brötchen.

„Eine solche Gaststätte zu besitzen, war immer der Traum von Thomas Heldt gewesen“, erinnert sich Mewes. Das Mittagessen sei ganztags angeboten worden. „Dieses Angebot war vor allem für Wanderer sehr ansprechend.“ Beliebt war die Gaststätte natürlich auch wegen ihrer optimalen Lage mitten im Elm.

Die Waldgaststätte Tetzelstein hatte eine eigene Hauszeitung

Und dann gab es noch eine Besonderheit: Thomas Heldt träumte von einer Hauszeitung. Jürgen Mewes ließ den Traum Wirklichkeit werden. Zweimal jährlich sind insgesamt 26 Magazine entstanden, mit Texten von zwölf Ortsheimatpflegern aus der Region und vielen Farbbildern. In der letzten Ausgabe ist der Nachruf auf Thomas Heldt enthalten.

Rolf Jürgens vom Nabu Schöppenstedt erinnert sich noch gern an den Kräutergarten, der bei der Gaststätte angelegt worden war. Hier wurden jene Kräuter angebaut, die frisch in der Küche des Restaurants Verwendung fanden: Petersilie, Basilikum, Fenchel – was das Herz begehrte. Doch auch der Kräutergarten ist inzwischen abgebaut und alle Arbeitsgeräte wie Spaten, Hacken und Harken abgeholt worden.

Als Ritter von Hagen den Ablassprediger Johann Tetzel ausraubte

Der Tetzelstein selbst ist ein sagenumwobener Stein: Er soll an Ritter von Hagen erinnern, der an dieser Stelle den Ablassprediger Johann Tetzel ausgeraubt und den Schatz ans Volk verteilt haben soll. Der Stein ist 88 Zentimeter hoch und befindet sich in der Nähe der Waldgaststätte.

Noch vor einem Jahr unternahm der Braunschweiger Verein „Heinrich Büssing Technik und Geschichte“ eine Ausfahrt zum Tetzelstein. Nicht zu vergessen die zahlreichen Elm-Bergturnfeste, einer Natursportanlage am Tetzelstein. Zu Pfingsten fanden rund 300 Besucher den Weg in den Gottesdienst im Grünen am Tetzelstein. Die Gaststätte war auch immer wieder Auftrittsort für beliebte Bands wie zum Beispiel „Saratoga Seven“ aus Braunschweig.

„Ich bin nun gespannt, wie es mit der Gaststätte weitergeht“, sagt Jürgen Mewes – und mit dieser Erwartung ist er nicht allein.