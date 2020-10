Motorradfahrer wird schwer verletzt

Auf der Straße Am Rehmanger hat sich am Freitag gegen 16.10 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Hornburg verletzt wurde. Wie die Polizei weiter mitteilt, wollte eine 39-jährige Autofahrerin aus Salzgitter mit ihrem VW Golf von einem Grundstück auf die Straße Am Rehmanger einfahren. Dabei habe sie den18-jährigen Motorradfahrer übersehen, der sich im fließenden Verkehr befunden habe. Der Motorradfahrer habe stark abbremsen müssen und sei mit seinem Motorrad zu Fall gekommen. Dabei sei er schwer verletzt worden und habe mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden müssen.