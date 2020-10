Gertrud Kamleiter feiert ihren 100. Geburtstag in Wolfenbüttel

Die rüstige Jubilarin Gertrud Kamleiter hat im Pflegewohnstift Steinhäuser Gärten in Wolfenbüttel ihren 100. Geburtstag im Kreise ihrer Lieben verbracht – soweit das die Corona-Pandemie zuließ. Die alte Dame nimmt nach wie vor regen Anteil am Wolfenbüttler Geschehen und ist Mitglied verschiedener Vereine und Verbände aus dem sozialpolitischen Spektrum, wo sie auch ihre persönlichen Wurzeln hat.

Korona-konforme Gratulationen in den Steinhäuser Gärten in Wolfenbüttel

So fanden sich corona-konform zur Gratulation Hans-Joachim Kröger als Vorsitzender der örtlichen Arbeiterwohlfahrt und August Hesse als weiterer Vertreter des Verbandes als zugelassene Besucher ein, um die besten Glückwünsche an das älteste Mitglied der hiesigen Gliederung des Wohlfahrtsverbandes zu übermitteln.

Mit 51 Jahren Mitgliedschaft hält Gertrud Kamleiter im wahrsten Sinne des Wortes „über ein halbes Leben“ lang der Awo bereits die Treue.

Begründet hat sie ihre Mitgliedschaft während ihrer Tätigkeit als Sekretärin bei der damaligen Gewerkschaft ötv, heute Verdi, deren Sitz sich in der Kanzleistraße befand. Im selben Gebäude hatte auch die Awo ihr Büro und es gab viele Berührungspunkte und gemeinsame Aktion beider Organisationen. Sowohl in der Awo als auch bei Verdi ist die Jubilarin bis heute Mitglied und sie nimmt nach wie vor großen Anteil an sozialpolitischen Fragestellungen, in denen sich beide Organisationen engagieren.

So beschäftigen die alte Dame aktuell die Auswirkungen der Corona-Krise im ganz praktischen Erleben in ihrer Wohnsituation im Alten- und Pflegeheim und den Sozialeinrichtungen wie Kitas und Beratungsstellen, aber auch in den übergreifenden Zusammenhängen wie der wirtschaftlichen Situation für Arbeitnehmer und in den Bildungs- und Kultureinrichtungen.

Die Jubilarin ist körperlich fit und interessiert sich für Politik

Auch zum aktuellen Tarifkonflikt ihrer Gewerkschaft hat sie sich eine Meinung gebildet. Mit 100 Jahren ist Gertrud Kamleiter also völlig auf der Höhe der Zeit und auch körperlich ist sie für ihr hohes Alter gut belastbar, wenn es auch ab und an ein paar Zipperlein gibt und sie bei weiteren Strecken nicht mehr so ganz gut zu Fuß ist. Mal gefahren zu werden, steht einem mit 100 Jahren sicher zu, fanden auch alle Gratulanten.