Die Geschichte des Schuhgeschäfts Heyer in Wolfenbüttel

Franz Heyers Schuhgeschäft, das er 1927 an der Kommissstraße neben der Schlachterei Röber eröffnet hatte, lief glänzend – und zwar so gut, dass er 1935 bereits größere Räume suchte und diese im Eckhaus Lange Herzogstraße/Am Alten Tore fand. Die Geschichte dieses Hauses erforscht derzeit Ortsheimatpfleger Adalbert Kursatzky. Nun taucht er in die Geschichte der Familie Heyer ein.

Im Erdgeschoss wurde das Schuhgeschäft mit Werkstatt eröffnet

Im Erdgeschoss eröffnete Franz Heyer sein Schuhgeschäft mit Werkstatt. Mit seiner Familie zog er bald in die zweite Etage des Hauses ein. „Obwohl es zu dieser Zeit bereits in der Langen Herzogstraße 52, der heutigen Herzog-Apotheke direkt gegenüber der Nr. 51, das Schuhfachgeschäft von Berthold Moses und insgesamt 4 weitere Schuhgeschäfte in dieser Straße gab, wagte Franz Heyer trotzdem, sein Geschäft mit einer großen Verkaufsfläche zu eröffnen“, erzählt Kursatzky.

Der Enkel von Franz Heyer, Klaus, erinnert sich, dass im vorderen Bereich des Geschäftsraumes die Schuhe zum Verkauf angeboten wurden und dass links, hinter dem Fenster, zur Straße „Am Alten Tore“, ein roter Schaukelelefant stand, auf dem er als Kind gern geschaukelt ist. Und die Enkeltochter Margarete, die ihre Großeltern gern und oft besucht hatte, weiß noch, dass im hinteren Bereich die Werkstatt eingerichtet war. Auch dass hierin ein Schreibtisch stand, an dem ihr Opa seine Büroarbeiten erledigte und dass an Wäscheleinen, die in der Werkstatt gespannt waren, viele Rohlinge für Filzhausschuhe hingen, die ihr Opa selbst hergestellt habe.

Der Schriftzug „Besohlung“ weist den Kunden den Weg zur Werkstatt

Neben dem großen Verkaufsraum existierte noch ein kleiner Laden, der über eine Schiebetür und zwei abwärtsführende Stufen erreichbar war. Hierin richtete Franz Heyer eine Annahmestelle für Schuhreparaturen ein. Ein Schaufensterschriftzug „Besohlung“ machte dies für die Kundschaft kenntlich.

Das Geschäft von Franz Heyer entwickelte sich trotz der Konkurrenz weiter prächtig. Nachdem das Schuhgeschäft Moses geschlossen worden war, eröffnete dort das Braunschweiger Schuhhaus Bartels. In seinem mehr als fünf Meter hohen Verkaufsraum habe Franz Heyer zur Vergrößerung der Verkaufsfläche Zwischendecken als zusätzliche Ebenen einziehen lassen. Über kleine Treppen erreichbar, konnte das vergrößerte Angebotssortiment gelagert und zum Verkauf angeboten werden. Im Jahre 1956 habe sich Franz Heyer aus Altersgründen aus dem Geschäft zurückgezogen und dieses seinem Sohn Erich übergeben.

Heyer zieht in die Kommissstraße zurück

Erich Heyer hatte bereits im Jahre 1955 die Möglichkeit, von Frau Herbst vom Kaufhaus Monopol aus der Insolvenzmasse das Haus 9a in der Kommissstraße, das ehemalige Schuhgeschäft Steinecke, zu kaufen. Er plante einen Umzug. Mit einem umfangreichen Umbau dieser Liegenschaft konnte Erich Heyer, mit dem vom Vater übernommenen Schuhgeschäft wieder in die Kommissstraße zurückziehen. Am 15. März 1956 eröffnete Heyer dort neu.

