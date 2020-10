Wolfenbüttels Kreistag will den Klimawandel eindämmen

Resolution zum Zwischenlager-Standort an der Asse, Erklärung des Klimanotstands im Landkreis und Errichtung einer Netzgesellschaft Braunschweiger Land für schnelleres Internet. Das sind nur drei der insgesamt 43 Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil, die die Mitglieder des Wolfenbütteler Kreistages auf ihrer nächsten Sitzung bewältigen müssen. Die Sitzung findet am Mittwoch, 28. Oktober, Beginn 17 Uhr, statt. Wegen der besseren Einhaltung der notwendigen Abstände zwischen den Politikern sowie den Vertretern der Verwaltung und den Zuschauern wurde die Sitzung in die Wolfenbütteler Lindenhalle verlegt.

Zwei langjährige Kreistagsmitglieder werden an der Sitzung nicht mehr teilnehmen, da sie ihren Rücktritt erklärt haben. Es handelt sich um Janna Münch von der SPD und Klaus Hantelmann von der CDU. Für sie wird der Kreistag zwei Nachfolger bestimmen.

Beraten wird im Kreistag auch über einige Anträge, die in den Fachausschüssen des Kreistages schon ausführlich und teilweise kontrovers besprochen wurden wie ein von den Grünen gefordertes Verbot zu Förderung von Kunstrasenplätzen oder die Einrichtung eines Kreisheimatarchivs, zu dem die CDU einen Antrag einbringen wird. Aber auch die Übertragung der Kreistagssitzungen im Internet, so wie von der AfD gefordert, steht auf der Tagesordnung der Kreistagssitzung.

Umstritten war lange Zeit auch die von heimischen Vertretern von Fridays for Future geforderte Erklärung eines Klimanotstandes für den Landkreis Wolfenbüttel. Nach den Corona bedingten Verzögerungen und intensiven Beratungen in den Ausschüssen und zwischen den Fraktionen haben sich nun die Fraktionen von Grünen, SPD und Linken auf einen gemeinsamen Antrag verständigt, der in der Kreistagssitzung am Mittwoch vorgestellt werden soll. „Wir wollen in unserem Landkreis alles für die Bewältigung der gegenwärtigen Klimanotlage tun und die ökologischen Grundlagen für einen nachhaltigen Landkreis mit einer intakten Umwelt schaffen“, betonten die drei Fraktionsvorsitzenden Falk Hensel (SPD), Holger Barkhau (Grüne) und Arnfred Stoppok (Linke) im Namen ihrer Kreistagsfraktionen in einer gemeinsamen Pressemitteilung zu ihrem Antrag.

In dem Antrag fordern sie von der Kreisverwaltung, das Forderungspapier von Fridays for Future Wolfenbüttel vom 25. November 2019 auf seine kurz- oder mittelfristige Umsetzbarkeit auf der kommunalen Ebene zu prüfen und entsprechend in das Konzept zur Verankerung von nachhaltigem Handeln im Landkreis zu integrieren. Außerdem sollen ab sofort die Klimaauswirkungen bei Entscheidungen des Kreises berücksichtigt werden und – wenn möglich – solche Lösungen bevorzugt werden, „die sich nachhaltig positiv auf den Klimaschutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt auswirken“. Die Landkreisverwaltung soll zudem beauftragt werden, in allen Beschlussvorlagen mit klimarelevanten Bezügen die Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt zu bewerten und auszuweisen.

Außerdem beantragen die drei Fraktionen, dass die Klimanotlage für den Landkreis Wolfenbüttel sowie die Notwendigkeit der Eindämmung des Klimawandels und seiner gravierenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität vom Kreistag anerkannt wird. Daraus leiten die drei Fraktionen zudem die Verantwortung des Kreises dafür ab, den CO²-Abdruck des Landkreises zu verringern. Außerdem fordern die drei Fraktionen in ihrem Antrag von der Kreisverwaltung, dem Kreistag und der Öffentlichkeit jährlich über Fortschritte und Schwierigkeiten beim Klimaschutz Bericht zu erstatten.