Asse-Demonstranten schauen sich Zwischenlagerstandort an

Der aus 50 Personen bestehende Demonstrationszug zum maroden Atommülllager Asse II besuchte vor einigen Tagen nicht nur den Eingangsbereich des Salzbergwerks, wo Heike Wiegel von AufpAssen zu den Demonstranten sprach, sondern auch eine Bohrstelle sowie den präferierten Standort für ein Zwischenlager neben dem Bergwerk. Initiiert war die Demo von den Vahlberger Asse-Aktivisten und dem Verein AufpAssen, um gegen ein direkt auf dem Höhenzug geplantes Zwischenlager zu protestieren (wir berichteten bereits).

Vorausgegangen war eine Entscheidung der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) und des Bundesumweltministeriums, das oberirdische Lager ohne einen Vergleich zu Asse-fernen Standorten direkt am Schacht zu errichten. Die Samtgemeinde Elm-Asse hat inzwischen eine Resolution nach Berlin verfasst, in der auf einen fairen Vergleich zwischen dem Standort an der Asse und anderswo in Deutschland bestanden wird. Dieser Resolution haben sich inzwischen auch die Samtgemeinde Oderwald und die Gemeinde Schladen-Werla durch Ratsbeschlüsse angeschlossen. Auch der Landkreis Wolfenbüttel hat auf seiner jüngsten Kreistagssitzung inzwischen eine ähnliche Erklärung abgegeben.

Die Asse-Demonstranten am Bohrloch 10. Foto: Privat

Der Demonstrationszug zog am Asse-Schacht vorbei zum nordwestlich gelegenen Bohrloch R 10. Dort berichtete Andreas Riekeberg vom Asse 2-Koordinationskreis über die Gefahren zweier sogenannter Erkundungsbohrungen. Vor allem durch die Bohrung R 11 könnte der Laugenzufluss in die Grube Asse II erhöht werden könne, weil hier ein Fließweg von dem vor Jahrzehnten abgesoffenen Asse-Schacht 1 zu Asse II entlangführen könnte.

Schließlich ging es auf eine nördlich des Schachts gelegene Lichtung, wo durch gelbe Fässer der Grundriss der potentiellen Lagerhalle von 350 x 250 Meter Größe abgesteckt war. Diese „Kuhlager“ genannte und zurzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche wird von der BGE auch deshalb bevorzugt, weil die Halle hier nur aus der Luft erkennbar wäre – Rücksicht auf die Landschaft, die Umwelt und das Naherholungsgebiet Asse hätten offensichtlich keine Priorität, meinte Manfred Kramer von den Vahlberger Asse-Aktivisten.

Immer wieder wurde von Teilnehmer der Demonstration die Sorge geäußert, dass am Ende in eine riesige Halle mitten auf der Asse nicht der im Berg gelagerte Atommüll zwischengelagert würde, weil die Schachtanlage inzwischen abgesoffen und damit unzugänglich sei und stattdessen das Eingangslager für den Schacht Konrad in Salzgitter oder gar hochradioaktiver Müll aus abgeschalteten Atomkraftwerken eingelagert werden könne, bis irgendwann ein Endlager dafür gefunden sei. Selbst wenn „nur“ der Müll aus dem alten Bergwerk Asse II in die Anlage käme, wüsste niemand, für wie lange – ein Endlager für den sogenannten Asse-Müll wird bis heute nicht einmal gesucht, meinte Manfred Kramer.