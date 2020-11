Wolfenbüttels Landfrauen wollen das ländliche Leben erwecken

Berufliche Kontakte knüpfen, kreativ Arbeiten, aber auch das dörfliche Leben wieder erwecken. Das will der Landfrauen Kreisverband Wolfenbüttel-Salzgitter und nimmt an einem Wettbewerb des Niedersächsischen Landfrauenverbands teil. Das Ziel: Ein Coworking-Space-Container soll vier Wochen im Landkreis platziert werden und für regen Austausch über die Zukunft des ländlichen Raums sorgen. Der Ort für den Container steht auch schon fest.

„Bei einer erfolgreichen Bewerbung soll der Coworking-Container auf dem Hof der Familie Varnhorn und Kopetz in Klein Denkte stehen“, verrät Meike Schreiber, Vorsitzende des Landfrauen Kreisverbands gegenüber unserer Zeitung. Vergangenen Freitag fand ein Treffen auf dem Hof der Familien statt. Die Landfrauen, die Familien und Sven Volkers vom Landkreis Wolfenbüttel tauschten sich über die Möglichkeiten des Coworking in Klein Denkte aus.

Was bedeutet „Coworking“?

„Wir wollen mit dem Coworking-Projekt neue Möglichkeiten auf dem Land schaffen. Viele Leute verlassen den ländlichen Raum, weil die Arbeit in den Städten zu finden ist. Die Container bringen die Arbeit wieder auf das Land zurück. Das wollen wir den Menschen vor Ort zeigen und gleichzeitig ihre Bedürfnisse aufnehmen und uns ihre Vorstellungen anhören“, sagt Schreiber.

„Coworking“ bedeutet wörtlich übersetzt „nebeneinander arbeiten“ und findet in sogenannten „Coworking-Spaces“ statt. Neben dem klassischen Arbeitsplatz im Betrieb oder dem eigenen Zuhause, bieten Coworking-Spaces alternative Möglichkeiten des Arbeitens an. Der Niedersächsische Landfrauenverband siehe in Coworking eine große Gelegenheit, auf ländliche Regionen als Arbeits- und Lebensraum aufmerksam zu machen und damit langfristig den ländlichen Raum zu stärken.

„Durch Veranstaltungen wollen wir das Interesse der Bürger für das Projekt wecken. Kaffeenachmittage mit älteren Menschen oder Infotage mit Hebammen sind nur einige wenige Ideen, die wir haben“, sagt Schreiber.

Hofeigentümer stellen das Internet

Auch Hauke Varnhorn, Miteigentümer des Hofes in Klein Denkte, auf welchen der Container stehen könnte, zeigt sich begeistert von dem Projekt und dem Engagement der Landfrauen. „Das ist besonders wichtig, dass es derartige Projekte gibt. Ich bin gespannt, welche Resonanz von den Menschen kommt“, sagt Varnhorn gegenüber unserer Zeitung.

Die Hofgemeinschaft werde voraussichtlich für das Projekt neben dem Platz auf dem Hof noch Internetanschluss und sanitäre Anlagen stellen. „Wir mussten nicht lange überlegen dabei zu sein. Wir finden es auch klasse, wie schnell der Landkreis Wolfenbüttel mit im Boot war“, so Varnhorn.

Voraussichtlich Ende November bekommen die Landfrauen Bescheid, ob ihre Bewerbung berücksichtig worden ist. „Wenn alles klappt, legen wir schon bald mit den Planungen los“, freut sich Meike Schreiber.

