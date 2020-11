Wolfenbütteler Grundschüler laufen für arme Familien

Mädchen und Jungen der Klassen 4b und 4c der katholischen Grundschule Harztorwall übergaben ihr zusammengelaufenes Spendengeld zur Unterstützung von armen Familien in Wolfenbüttel an Caritas-Kreisgeschäftsführer Andreas Piltz.

Da hatten einige Eltern das sportliche Durchhaltevermögen ihrer Kinder doch etwas unterschätzt. Corona-bedingt musste in diesem Jahr die vieljährige Sammelaktion mit Schülerinnen und Schülern der 4. Klassen der katholischen Grundschule Harztorwall in der Fußgängerzone ausfallen. Aber die Schule hatte sich eine Alternative überlegt und die führte sogar zu einer größeren Spendensumme als die übliche Sammlung mit Spendendosen in der Fußgängerzone, wie Schulleiterin Birgit Oppermann bei der Spendenübergabe im Garten der Caritas-Geschäftsstelle in der Krummen Straße berichtete.

Alternativ zur Spendensammlung in der Fußgängerzone hatte die Schule in der letzten Woche vor den Herbstferien am Stadtgraben einen Spendenlauf zugunsten des Caritasverbandes organisiert. Die Jungen und Mädchen konnten zwischen einer kürzeren und einer längeren Strecke rund um den Stadtgraben wählen. Für jede Runde gab es – je nach Länge der Runde – entweder ein oder zwei Bänder für die Schüler. Wer gar fünf Bänder erlaufen hatte, der bekam sogar das Band in Premium-Blau, berichtete Sportlehrerin Oppermann, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Antje Brunke die Laufveranstaltung organisiert hatte. Schulleiterin Birgit Oppermann (links) freute sich mit ihrer Kollegin Antje Brunke über das sportliche Engagement ihrer Schüler. Foto: Karl-Ernst Hueske Ehe die Schüler jedoch losliefen, mussten sie sich Sponsoren aus den eigenen Familien, der Verwandtschaft oder Nachbarschaft suchen, die ihnen je Runde eine bestimmte Summe für die Caritas zur Verfügung stellten. Insbesondere eine Familie habe sich dabei ganz schön vertan und 30 Euro je Runde ausgelobt. Da deren Familienmitglied auf insgesamt 8000 bis 9000 Meter Laufstrecke und somit auf etliche Runden um den Stadtgraben kam, wären so allein durch einen Schüler mehr als 100 Euro zusammengekommen, rechnete Oppermann vor. Deshalb habe die Schule letztendlich den Eltern überlassen, was sie für die enormen sportlichen Leistungen ihrer Kinder spenden wollen. Insgesamt erliefen die 40 beteiligten Jungen und Mädchen aus den Klassen 4b und 4c 1200 Euro und damit etwa 500 Euro mehr als bei der Spendensammlung mit Spendendosen. Über dieses tolle Engagement gerade in diesen schwierigen Zeiten zeigte sich Caritas-Geschäftsführer Andreas Piltz hoch erfreut. Die Schüler seien damit auch Vorbild für Erwachsene. Das Geld werde für arme Familien in Wolfenbüttel eingesetzt, etwa zur Unterstützung beim Kauf von Schulmaterialien, berichtete er den Jungen und Mädchen.