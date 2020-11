Einbrecher waren in Kneitlingen aktiv. (Symbolbild)

Kneitlingen. Zu zwei Einbrüchen kam es zwischen Donnerstag und Sonntag in Kneitlingen. Gestohlen wurde ein Stromerzeuger, so die Polizei.

Unbekannte brechen Schuppen und Wohnwagen in Kneitlingen auf

Unbekannte sind in einen Wohnwagen und einen Schuppen an der Eilumer Dorfstraße in Kneitlingen eingebrochen. Die Tatzeit lag nach Polizeiangaben von Dienstag zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen sei ein Stromerzeuger entwendet worden. Zum Schaden könnten noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: (05331) 9330.

red