Die Bundesakademie Wolfenbüttel schaltet auf online um

Die Bundesakademie für Kulturelle Bildung in Wolfenbüttel schaltet um: Präsenzveranstaltungen werden wieder zu Online-Kursen. Grund dafür ist der zweite Lockdown. „Wir dürfen niemanden, der aus einem Corona-Risikogebiet stammt, ohne negativen Covid-19-Test an unseren Präsenzveranstaltungen teilnehmen lassen“, sagt Professor Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss, die die Einrichtung leitet.

Große Teile Deutschlands und auch des Auslands sind derzeit Risikogebiete

Die Bundesakademie sei ein bundesweit arbeitendes Haus. Die Kursus-Teilnehmer kämen nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus dem Ausland. Derzeit seien große Teile Deutschlands und auch des Auslands Risikogebiete.

Und es sei häufig schwierig, zeitnah Tests machen lassen und vorlegen zu können. Viele Teilnehmer kämen zum Beispiel aus Berlin, einem Hochrisikogebiet.

„Schweren Herzens haben wir Präsenzkurse absagen müssen“, sagt Reinwand-Weiss. Dennoch: geschlossen ist die Bundesakademie für Kulturelle Bildung nicht wie es im ersten Lockdown der Fall gewesen war, denn sie gelte nicht als Kultur- sondern als Bildungseinrichtung. Und inzwischen haben die Macher der Bundesakademie viele Erfahrungen sammeln können in puncto Online-Veranstaltungen. Unterdessen bietet sie sogar Online-Kurse an, in denen die Teilnehmer lernen, wie sie ihre eigenen Veranstaltungen, die sonst als Präsenzveranstaltungen stattfanden, interessant und effektiv als Online-Kurse gestalten können.

Lesung und Workshop mit Harald Martenstein ist abgesagt worden

Besonders schade sei, dass nun Lesungen ausfallen müssten. Zum Beispiel mit Harald Martenstein am 16. November sowie voraussichtlich Wulf Dorn und Ursula Poznanski am 7. Dezember. Diese Lesungen hätten im Gästehaus der Bundesakademie, in der Schünemannschen Mühle in Wolfenbüttel, stattgefunden. „Vielleicht hat die Lesung mit Wulf Dorn und Ursula Poznanski ja noch eine Chance“, schiebt Pressesprecherin Ulrike Schelling ein.

Dennoch: Über die Lesungen seien einerseits viele Wolfenbütteler in das Angebot der Bundesakademie mit einbezogen worden. Der Werkstatt „Kolumne“ mit Harald Martenstein zog unterdessen bundesweit Teilnehmer an. Auch sie hätte im November stattgefunden und sei abgesagt worden. Damit brechen zugleich Einnahmen aus dem Gästehaus der Bundesakademie weg.

Einschränkungen werden wohl bis ins erste Quartal hineinreichen

Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiß geht davon aus, dass mit dem avisierten Ende des Light-Lockdowns am 30. November nicht sofort auf Präsenz umgeschaltet werden könne. „Wir werden wohl bis zum Ende des ersten Quartals noch mit Einschränkungen leben müssen“, vermutet sie. Auch Kurzarbeit habe es in der Bundesakademie schon gegeben und werde es vermutlich auch Anfang nächsten Jahres wieder geben. „Auf jeden Fall bleiben wir auf Unterstützung des Landes Niedersachsen angewiesen“, meint Reinwand-Weiß.

Ulrike Schelling macht auf interessante Online-Veranstaltungen aufmerksam: „Schreiben für Blog und Webseite“ vom 23. bis 26. November, „Nur mal eben flink die Welt retten“, Workshop zum Klimawandelt in der Kultur am 4. Dezember und „Geschäftsmodelle für den dritten Lebensabschnitt“ am 14. und 15. Januar.

Das Programm: www.bundesakademie.de