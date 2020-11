Wolfenbüttel. Das Fahrzeug stand an der Erhart-Kästner-Straße in Wolfenbüttel. Den Wert schätzt die Polizei auf zirka 56.000 Euro.

Unbekannte stehlen in Wolfenbüttel geparktes Wohnmobil

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Samstag, 7. November, 15.30 Uhr, und Sonntag, 8. November, 9.30 Uhr, ein an der Erhart-Kästner-Straße in Wolfenbüttel geparktes Wohnmobil gestohlen. Der Wert des Wohnmobils der Marke Peugeot wird mit zirka 56.000 Euro angegeben, so Wolfenbüttels Polizeisprecher Frank Oppermann. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.

red