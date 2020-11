Der Wolfenbütteler Andre Volke verkauft Socken und Taschen

Braune Papierbahnen kleben an den großen Schaufensterscheiben im Geschäft an der Breiten Herzogstraße 27 in Wolfenbüttel. „Volke-Distribution“ steht auf einem Schild über dem Eingang. Die Tür ist offen, aber der Verkaufsraum leer, die Wände kahl. Andre Volke hat die Regale schon abmontiert. Der Wolfenbütteler Einzelhändler sitzt in einem Eck am Schreibtisch vor einem großen Computerbildschirm. Für die Zukunft setzt er ganz auf den Internethandel. Im weltweiten Netz will er eigene Produkte anbieten.

Der Wolfenbütteler will mit Outdoor-Artikeln und Socken Geld verdienen Zwei Marken hat der 43-Jährige dafür bereits angemeldet. Mit Outdoor-Artikeln und mit Socken-Kollektionen möchte er künftig Geld verdienen. Die Produkte entwickelt er selbst. „Man hat alles in der eigenen Hand und kann natürlich viel größere Gewinne erzielen“, nennt Volke den Vorteil, der den Aufwand rechtfertigen soll. Als traditioneller Einzelhändler habe sich die Arbeit für ihn hingegen nicht mehr rentiert. Volke betrieb mehrere Jahre ein Sportgeschäft in Wolfenbüttel. Er hatte sich auf Triathlon-Bekleidung und Radsport-Produkte spezialisiert. Ein paar Jahre ging das gut. Aber dann kamen immer weniger Kunden in sein Geschäft in der Wolfenbütteler Innenstadt. Zuletzt habe er nur noch 10 bis 20 Prozent seines Umsatzes mit dem traditionellen Ladenverkauf erzielt, erzählt er. Den Rest habe er im Internet verdient. „Da liegt die Zukunft“, ist Volke überzeugt. Der ehemalige Laden soll ihm künftig nur noch als Lager und Büro dienen und dazu, die eigenen Produkte zu präsentieren. Geplant sind eine Business- und eine Sportkollektion Zu einem Renner könnten dabei bunte Socken aus dem Hause Volke werden. Der Geschäftsmann plant eine Business- und eine Sportkollektion. Im November, noch vor dem Weihnachtsgeschäft, soll die Ware zu haben sein. Eine extra Wolfenbüttel-Serie ist in Arbeit. Socken seien ein gutes Nischenprodukt. Der Markt sei groß, die Nachfrage entsprechend hoch, betont der Unternehmer. „Hawi“ heißt die Marke, die er dafür lizenziert hat. Eine Palme im Logo macht deutlich, dass die Insel Hawaii den ehemaligen Triathleten Volke bei der Namenssuche inspiriert hat. Als Käufer hat er vor allem große Unternehmen im Blick, die die Ware dann mit ihrem eigenen Logo unter ihrem eigenen Namen an Endkunden verkaufen. Offenbar funktioniert die Geschäftsidee. Während Volke noch erzählt, eilt er schon ins angrenzende Lager und kommt mit einer Handvoll bunter Socken zurück: „Die Firma Trek hat 10.000 Stück gekauft“, sagt er und der Stolz in der Stimme ist deutlich zu hören. Trek ist ein weltweit agierender Fahrrad-Hersteller, der auch Sportbekleidung für seine Klientel im Angebot hat. Das Logo des Unternehmens ist auf den Socken zu sehen. Noch nicht ganz so weit gediehen sind die ersten Produkte von Volkes Outdoor-Marke „Wolfman“. Derzeit entwickelt der Wolfenbütteler eine Fahrradtasche, die auch für Mountainbikes, Rennräder und moderne Gravelbikes geeignet ist. Er präsentiert ein anthrazitfarbenes Vorserienmodell. „Es ist der zweite Prototyp“, erzählt er. Ein paar Details müssten allerdings noch geändert werden: „Gewöhnlich sind drei Durchläufe nötig, bis so ein Produkt fertig ist.“ Seit 15 Jahren ist Volke im internationalen Sportartikelgeschäft tätig Woher kommt das Know-How? Volke verweist aufs Internet und auf eine Menge eigener Erfahrungen. Seit 15 Jahren ist er im internationalen Sportartikelgeschäft tätig. Unter anderem arbeitete er für Hersteller von Triathlon-Bekleidung und Neopren-Schwimmanzügen. Schon früh sei er dabei in China unterwegs gewesen und habe Hersteller und Produktionsstätten kennengelernt. In der Zwischenzeit seien Freundschaften entstanden, und er kenne die Mentalität. „Ich habe viel Lehrgeld gezahlt, aber heute weiß ich,wie es funktioniert.“ Und auch die technische Seite sei beherrschbar. Wichtig sei es, die Schwächen an bestehenden Produkten aufzudecken. Hinweise findet Volke beispielsweise in den Produktbewertungen großer Internet-Plattformen. Wenn man andere gute Produkte genau unter die Lupe nehme, stoße man dann oft auf verwertbare Lösungen. Das sei ein gängiges Vorgehen. Auch große Firmen arbeiteten oft nicht anders, versichert er. Die nötigen Kontakte zu freiberuflichen Produktdesignern knüpft Volke übers Internet. Und dann müsse man noch eine geeignete Produktionsstätte finden. Im Laufe der Jahre habe er Beziehungen zu China, Vietnam, der Türkei, Tschechien und Polen aufgebaut, die er pflege. Um Qualitätsfirmen aufzustöbern, gelte es findig sein. Volke verrät einen Trick: Im Internet lassen sich beispielsweise die Importlisten von Produkten aufspüren, die in die USA eingeführt wurden. Wer sich auskennt, kann feststellen, welches Unternehmen die Ware importiert hat. In den Listen stehen die Namen von Qualitätsmarken. Über sie führt die Spur dann zu Firmen, die erstklassige Ware produzieren. Mit denen muss man ins Geschäft kommen. Volke: „Dann ist der Zeitpunkt gekommen, sich ins Flugzeug zu setzen und zu verhandeln.“