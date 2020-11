Michael Tessin fertigt in Wolfenbüttel Messer für die Ewigkeit

Wenn Michael Tessin aus dem Off seiner Youtube-Videos erzählt, wie er seine Messer baut, reihen sich die Details aneinander. Mit ruhiger Stimme beschreibt der 50-jährige Wolfenbütteler dann, welches Schnittmuster, welche Stahlsorte er für die Klinge gewählt hat – und welches Material für den Griff. Er beschreibt, welche Körnung das Schleifpapier auf seinem Bandschleifer hat, wie viele Millimeter breit die Bohrlöcher im Griff sind und bei wie viel Grad er seine Klingen im Ofen härtet. Er hat ein Auge für Details, nicht nur bei seinem Handwerk.

Tessin entdeckte seine Leidenschaft für den Messerbau spät

Tessin hat schon viel gemacht, bevor er 2017 die Messerwerkstatt in seinem Keller im Norden Wolfenbüttels einrichtete. Er war Informatiker, er hat Bücher geschrieben über die verschiedensten Themen. Er hat sich eingearbeitet und geschrieben. Ähnlich war es mit den Messern. „Es gibt Anfänger-Bausätze“, erzählt er. Doch die reichten ihm bald nicht mehr. Also baute er seine Werkstatt. „Die ersten fünf Messer werden nichts“, blickt Tessin zurück, „doch danach hört der Lernprozess nicht mehr auf.“

Die Decke seiner Werkstatt ist niedrig, die Wände sind behangen mit Werkzeugen, von der Decke baumeln Schleifmaschinenbänder, auf einem Regal stehen Chemikalien. Der Messerbau beginnt mit dem Design. Das macht er selbst – außer, ein Kunde hat einen besonderen Wunsch. Er sucht den Stahl aus, schneidet das Muster aus ihm heraus, schleift den Rohling in Form.

Fast alles an Tessins Messern kommt aus einer Hand

Dann wird die Klinge gehärtet. Dafür steht ein kleiner Ofen in der Werkstatt, der Temperaturen bis zu 1100 Grad Celsius erreicht. Wenn die Klinge den Ofen verlässt, wird sie in Öl oder zwischen Aluminiumplatten abgeschreckt. Weil das Messer jetzt noch derart hart ist, dass es sogar zerspringen könnte, kommt es noch einmal bei circa 200 grad Celsius in den Backofen. Ein Messer anzufertigen ist langwierig. Gut eine Woche benötigt Tessin, um eines seiner Einzelstücke anzufertigen. Den Stahl lässt er sich liefern. Alles andere, vom Schliff über den Griff bis zur Scheide, macht er selbst.

Michael Tessin zeigt eines seiner aufwendigsten Stücke – ein Damaszener-Messer, das er zusammen mit einem Schmied aus Gießen gebaut hat. Foto: Frank Spyra

Ebenso wie das Marketing seiner kleinen Firma „Michael Tessin Handmade“. Er hat eine Website , aber man findet ihn auch bei Facebook , auf Instagram und Youtube – alles in Eigenregie.

Der Wolfenbütteler ist einer der wenigen Messerbauer in Deutschland

Es gebe circa 250 Messerbauer in Deutschland, schätzt Tessin. Sie treffen sich auf Messen, aber auch im Internet. So hat er zusammen mit einem Schmied aus Gießen ein Damaszener -Messer gefertigt. Es ist so scharf, dass es Scheiben von einer liegenden Tomate herunterschneide kann.

So viel Arbeit, so viel Liebe fürs Detail, hat seinen Preis. Die Messer von Michael Tessin kosten ab 160 Euro aufwärts. Wer es sich leistet, hat ein Stück Wolfenbütteler Handarbeit im Messerblock. Aber, so Tessin: „Wenn man mit den Messern pfleglich umgeht, halten die ewig. Dann kann man die sogar vererben.“

Lesen Sie mehr: