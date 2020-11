Schick wird sie, die neue T-Shirt-Schmiede. Aus der Enge in der Breiten Herzogstraße zieht das Geschäft in wenigen Tagen in die Halchtersche Straße um. Ein Besuch.

Die Geschichte der T-Shirt-Schmiede von Bernd Höpner in der Breiten Herzogstraße ist eine echte Wolfenbütteler Erfolgsgeschichte. Eine, die er am neuen Standort fortsetzen möchte. Im Industriestil der 60er Jahre hat er die neuen Räumlichkeiten in der Halchterschen Straße in den vergangenen Monaten umgebaut. Lampen im alten Industrielook, eine rote Ziegelmauer, alte Metallsäulen, Lichtschalter im Bakelitstil der 50er und 60er Jahre verleihen den neuen Räumen ihren rustikalen Charme.

Der Umzug ist auch eine „Zukunftssicherung“

Trotz der Pandemie blickt Höpner positiv in die Zukunft, hält an Wolfenbüttel als Standort fest. Der Umzug ist für ihn echte Zukunftssicherung. „Ich bin bekennender Wolfenbütteler, hier gehe ich nicht weg“, sagt er bei unserem Besuch. Um die 200 Quadratmeter hat er weitestgehend in Eigenregie umgebaut. Der neue Standort sei so gut, dass er ihn gekauft habe. Im Erdgeschoss betreibt er Laden und Produktion. Nebenan vermietet er an Studenten. Die Location bietet genug Raum für Wachstum. Früher hatte am neuen Standort eine Musikschule ihren Platz, zuletzt wurde dort eine Pizzeria betrieben.

Der Ort sei gut, ist sich Höpner sicher. Parkplätze hat er jetzt, anders als in der Innenstadt, auf dem eigenen Gelände, vor dem Laden. Fußläufig liegen weitere Parkplätze zwischen Cinestar und Schmidt-Terminal quasi direkt vor der Haustür. „Kunden können jetzt größere Bestellungen direkt abholen“, so Höpner und schwärmt vom neuen Standort. „Das wird toll“, sagt er. Die neuen Räumlichkeiten böten ausreichend Platz für alle Maschinen, für Büro, Sozialräume und Lager.

Am alten Standort war es zu eng

Am alten Standort sei es nach vielen Jahren zu eng geworden. Seit einem Jahrzehnt hat er dort alles bedruckt, was das Herz begehrt, brachte Motive auf T-Shirts, Jacken, Tassen und, was kaum einer weiß, auch auf Werbebanner und Fahrzeuge. „Im Moment sind Mund-Nasen-Masken besonders gefragt“, sagt er. Viele Einzelkunden kämen zu ihm, ließen sich ein Kissen mit dem Konterfei der Liebsten bedrucken oder das T-Shirt oder eine Tasse für den besonderen Anlass. Den Hauptumsatz mache er jedoch mit Unternehmen, die Arbeitskleidung bei ihm veredeln lassen. Auch Schulen, Feuerwehren und Vereine gehörten zu seinen Kunden. „Wir bedrucken grundsätzlich alles, was Textil ist“, sagt er. Bei billigen Tassendrucken anderer Anbieter blättere das Motiv häufig schon nach wenigen Spülmaschinengängen.

„Das Motiv wird eingebrannt und hält ewig“

Nicht so bei ihm. „Das Motiv wird richtig eingebrannt und hält ewig“, erklärt er. Das gehe auch bei Textilien. „Da gibt es kein Verblassen der Farben mehr“, fügt er hinzu. Bei kleineren Motiven seien auch Stickereien möglich. „Wir haben auch viele Kunden, die sich für Arbeitskleidung interessieren“, sagt er. Auch die kann bei Höpner gekauft und mit eigenen Motiven versehen werden.

In der zweiten Novemberhälfte wird aus der Breiten Herzogstraße an die Halchtersche Straße 2a umgezogen. Während des Umzugs ist das Geschäft geschlossen. Am

1. Dezember öffnet die T-Shirt-Schmiede dort wieder ihre Türen.

Info: www.t-shirtschmiede.de