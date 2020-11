Mondän, mondäner, Meesche-Sportpark

Die alte Meesche gibt es nicht mehr – es lebe der neue Sportpark Meesche. 12 Millionen Euro hat die Stadt Wolfenbüttel investiert. Sogar die Calisthenics-Anlage ist mit dabei. Mitte September wurde der Sportpark Meesche offiziell eröffnet. Klaus Dünwald, Vorsitzender des MTV Wolfenbüttel, ist völlig aus dem Häuschen: „Das ist ganz großes Kino!“, sagt er und schiebt nach: „Es ist gigantisch.“

In der Tat, wer sich an den Schulsport auf der Meesche und an die schon jahrzehntelang renovierungsbedürftigen Umkleiden erinnert, kommt jetzt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die alten Gebäude sind abgerissen worden, neue, schicke sind entstanden. Arne Obermayr, Diplom-Ingenieur (FH) aus der Abteilung Grünflächen des Tiefbauamtes der Stadt, ist mit dem Bau zufrieden.

Moderne Architektur überzeugt

Rechter Hand: ein doppeltes Beach-Feld mit feinem weißen Sand – sieht schwer nach Freizeit, Urlaub und gute Laune aus. Hier kann zum Beispiel Volleyball und Handball gespielt werden. Es folgt ein Multifunktionsfeld für Basketball und Handball. Daran schließt sich das Funktionsgebäude an. Darin befindet sich eine Gaststätte, ein Sportraum und die Umkleiden.

Erster Eindruck von draußen: viel Glas und eine moderne Cortenstahl-Architektur im oberen Bereich des Gebäudes. Das ist ein wetterfester Baustahl aus dem Schiffsbau, der im Moment sehr in Mode gekommen ist. Hinter dem Funktionsgebäude befindet sich der kleine C-Platz mit Kunstrasen.

Das Herzstück: Der Naturrasen für Fußballspiele

Linker Hand: die Calisthenics-Anlage. Stangen in verschiedenen Höhen und Positionen sind Recks und Barren nachempfunden. Calisthenics ist ein ein international gebräuchlicher Kulturbegriff, der Eigengewichtsübungen integriert. Möglich sind hier Geräteturnen und akrobatische Übungen.

Dann das Herzstück: der A-Platz mit Naturrasen für Fußballspiele. Hinzu kommt eine nagelneue Tribüne. Wer aus einiger Ferne auf die weißen und hellblauen Sitze schaut, kann das Wort „Meesche“ und hellblauen Druckbuchstaben lesen.

Drumherum: die Leichtathletik-Anlage mit Tartanbahn. Und darum wiederum führt ein an einigen Stellen stilvoll geschwungener Rundweg, der beleuchtet ist. Bleiben noch zu erwähnen der große B-Platz, wo zum Beispiel bis zur D-Jugend Punktspiele und Trainings stattfinden können.

Hinter der Tribüne befindet sich als Ausgleichsmaßnahme eine Wassermulde, die mit Rasen und einigem Gebüsch begrünt ist. Sie kann voll laufen, falls die Oker bei Hochwasser über ihre Ufer tritt.

Sportanlage wird mit großem Parkplatz ausgestattet

Auf dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz, wo jetzt die großen Baumaschinen rangierten, soll wieder ein Parkplatz eingerichtet werden. Ein großer Parkplatz soll auf der gegenüberliegenden Seite entstehen, wo sich später auch der Haupteingang befinden soll. Der Sportpark Meesche soll im Sommer von 8 bis 22 Uhr geöffnet sein, im Winter von 8 bis 21 Uhr.

Zur Eröffnung war ursprünglich ein dreitägiges Programm geplant gewesen, allerdings hatte die Verlängerung der Corona-Verordnung einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Daher gab es nur ein kleines Programm für wesentlich weniger geladene Gäste. Im jetzigen Lockdown ist die Anlage allerdings – außer für den Schulsport – geschlossen. Danach soll es wieder ein Sportort für alle Wolfenbütteler sein.