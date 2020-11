Die Polizei kontrolliert gemeinsam mit dem Stadtordnungsdienst in der Wolfenbütteler Fußgängerzone.

Wolfenbüttel. Gute Nachrichten aus der Lessingstadt: Deutlich mehr Genesene und die meisten Bürger halten sich an die Maskenpflicht in der Fußgängerzone.

Corona in Wolfenbüttel: 135 Personen mehr wieder genesen

Gute Corona-Nachrichten aus Wolfenbüttel: Wie der Landkreis auf seiner Homepage bekannt gibt, sind 453 Personen wieder vom Coronavirus genesen – das sind 135 Personen mehr als noch am Vortag. Auch in der Wolfenbütteler Fußgängerzone halten sich die meisten Menschen an die dort geltende Maskenpflicht.

„Die plötzlich große Zahl der Genesenen beruht auf einer Datenbereinigung. Das heißt, dass einige Genesene, welche über einen längeren Zeitraum nicht aufgezählt wurden, jetzt mitgezählt worden sind. Dennoch sind es reale Zahlen und gute Nachrichten“, sagt Landkreissprecher Andree Wilhelm. Positives gibt es auch aus der Wolfenbütteler Fußgängerzone zu berichten. Unsere Zeitung begleitete am Mittwochmittag Polizei und den Stadtordnungsdienst. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Eine Radfahrerin habe vergessen, ihre Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen, ein Mann saß ohne Maske auf einer Bank – mehr hatten die Wolfenbütteler Polizei und der Städtische Ordnungsdienst beim Gang durch die Fußgängerzone am Mittwochmittag nicht zu beanstanden. Ein paar Querulanten gebe es aber immer wieder, verrät Polizeisprecher Frank Oppermann. Essen und Rauchen wird geduldet „Ein Mann lief beispielsweise genüsslich Zigarre rauchend durch die Fußgängerzone, mehrmals an den Beamten vorbei. Er wollte einfach provozieren. Da reicht dann leider auch kein Gespräch mehr, da müssen Sanktionen her“, sagt der Polizeisprecher. Bis zu 150 Euro koste ein Erstverstoß gegen das Infektionsschutzgesetz – die Ordnungswidrigkeit könne aber auch mit einem Bußgeld bis zu 25.000 Euro bestraft werden. „Aber zum Glück halten sich die meisten Wolfenbütteler an die Regeln“, sagt Oppermann. Dabei werde laut Angaben der Beamten das Rauchen und Essen in der Fußgängerzone geduldet, solange sich die Menschen am Rand aufhielten oder sich auf eine Bank setzten. „In Braunschweig müssen die Bürger die Fußgängerzone verlassen, wenn sie essen oder rauchen wollen“, sagt ein Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes. Oftmals reiche auch nur die Präsenz der Beamten. Auch am Mittwochmittag rückte der eine oder andere Fußgänger seine Maske noch einmal gerade, als er die Beamten erblickte. Dabei bräuchten die meisten zunächst keine Strafe zu befürchten. „Die Kollegen suchen zunächst das Gespräch und weisen nett auf die Maskenpflicht hin. Andererseits ist es aber auch kein Geheimnis mehr, dass es eine solche Regel gibt“, sagt Oppermann. Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick Inzidenzwert im Vergleich zu Braunschweig Bürger müssen in Bussen, an Haltestellen und im Bahnhofsbereich Mund-Nasen-Bedeckung tragen, zudem auf dem Wochenmarkt und in der Fußgängerzone zwischen 7 und 23 Uhr – wenn der Inzidenzwert im Landkreis über 50 liegt. Aktuell pendelt der Wert zwischen 91,7 (Sonntag, 15. November) und 95,9 (Mittwoch, 18. November). Zum Vergleich: In Braunschweig liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 61,6 und ist seit ein paar Tagen rückläufig. Noch am Freitag, 13. November, lag der Wert in der Löwenstadt bei 87,9. Mehr zum Thema Drei Curanum-Bewohner müssen in die Klinik

In der Okerstraße gibt es keine Maskenpflicht

Wirre Thesen in Wolfenbüttels Innenstadt