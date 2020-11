Glasfaserkabel zwischen Halchter und Linden wird verlegt

Offen lag es rum, das Breitbandkabel auf der Brücke zwischen Halchter und Linden. Und das Jahre lang. Nun hat die Telekom mit den Arbeiten begonnen und plant die Fertigstellung für das Frühjahr 2021. Das berichtet Stefanie Halle von der Unternehmenskommunikation der Telekom auf Anfrage unserer Zeitung. Vorher galt es, einige Schwierigkeiten zu überwinden.

Seit Dezember 2017 soll das Rohr verlegt werden

Zur Vorgeschichte: Die alte Brücke der Landstraße 95 über die Bahngleise zwischen Halchter und Linden stammte aus den 50er Jahren. Mit der Zeit wurde sie immer maroder, bis sie dem Verkehr nicht mehr standhalten konnte. Ein Ersatz musste her. Also begannen im Oktober 2016 die Abbrucharbeiten. Am 22. Dezember 2017 war es dann soweit. Die neue Brücke konnte offiziell übergeben werden. Das Weihnachtsgeschenk, das 5,3 Millionen Euro kostete, bezahlte das Land Niedersachsen.

Seitdem die Brücke fertiggestellt war, lag das Kabel einfach neben der Straße. „Ein Provisorium, das aktuell auf der Brücke liegt“, so Halle. Die herumliegenden Kabel aus Kupfer boten Gelegenheit und weckten Begehrlichkeiten. In den zwei Jahren, in denen dieses Provisorium bestanden hatte, wurde das Stück gleich zwei Mal gestohlen.

Genehmigungsverfahren verzögerten die Arbeiten

Auf dem Weg zum verlegten Kabel gab es auch noch einige Genehmigungsverfahren zu stemmen. „Wir konnten das Kabel noch nicht in die endgültige Position unter den Bahnschienen legen, da uns dazu die Genehmigung der Deutschen Bahn fehlte. Genehmigungen dieser Art können schon mal ein Jahr dauern“, beschreibt Halle den Grund für die Verzögerung.

Aber, damit nicht genug: „Wir bewegen uns nördlich der Bahnkreuzung in einem Naturschutzgebiet, wo nicht zu jeder Jahreszeit gegraben werden darf. Das heißt: auch die zuständige Naturschutzbehörde musste noch ihr Einverständnis geben“, fährt Halle fort.

Jetzt haben die Arbeiten aber begonnen. Bohrungen unter der Böschung der Brücke schaffen die Röhren, durch die später ein Kupfer- und ein Glasfaserkabel gezogen werden. Im Frühjahr 2021 sollen die Arbeiten nach insgesamt drei Jahren abgeschlossen sein. Auch die Telekom sehnt sich ein Ende herbei. Das soll nun zügig eintreten, denn, so Halle: „Wir möchten die Verlegung so schnell wie möglich durchführen und abschließen.“

