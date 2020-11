Wolfenbütteler Bündnis gegen Rechtsextremismus will erinnern

Das Bündnis gegen Rechtsextremismus in Stadt und Landkreis und die Stadt Wolfenbüttel haben das Erinnern an die Novemberpogrome von 1938 mit einer Feierstunde wachgehalten. Die beiden für die Präsenzgedenkfeier vorgesehenen Hauptredner Bürgermeister Thomas Pink und Pfarrer Matthias Eggers hatten ihre Redebeiträge an den Tagen vorher im Lessingtheater gehalten, wo sie aufgezeichnet wurden und dann auf die städtische Homepage gestellt worden seien, heißt es in einer Mitteilung.

Kranzniederlegung – auch im Namen der Bürger

Beide Redner hätten sich dann mit den Sprechern des Bündnisses gegen Rechtsextremismus, Michael Sandte und Sabine Resch-Hoppstock, am Erinnerungsstein auf dem Paul-Raabe-Platz getroffen. Dort sei im Namen der Bürger sowie für Verwaltung, Rat und Landkreis in stillem Gedenken an die Opfer ein Kranz niedergelegt. Der eingravierte Satz „Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart“ von Richard von Weizsäcker sei Mahnung bis in die heutige Zeit. „Mit dem Erstarken der Rechtsnationalisten und der undeutlichen Abgrenzung heutiger Gruppierungen vermeintlicher Verteidiger*innen der freiheitlichen Grundwerte, gerade auch in der jetzigen Pandemiesituation für die gesamte Bevölkerung, hat dieser Satz eine immer neue Aktualität“, heißt es in der Mitteilung.

Lichter sollen mahnen und erinnern

Angezündete „ewige Lichter“ rund um den Stein sollten diesen Überzeugungen Ausdruck verleihen, mahnen und erinnern.

