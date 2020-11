Mann schläft bei Schulenrode im Auto – dann fährt er in Graben

Ein kurioser Unfall, so schreibt Wolfenbüttels Polizeisprecher Frank Oppermann, hat sich am Montag, 23. November, nach 13.30 Uhr auf der Kreisstraße 156 im Bereich von Schulenrode in der Gemeinde Cremlingen ereignet. Zunächst hatten Spaziergänger ein Auto gefunden, das offensichtlich mitten auf der Straße parkte, berichtet Oppermann. „Beim Herantreten an den PKW entdeckten die Spaziergänger den mutmaßlichen Fahrer, der hinter dem Steuer seines Fahrzeugs schlief. “

Auto stößt gegen Telefonmast

Nach Ansprache durch die Spaziergänger sei der Mann aufgewacht und habe versucht, sein Auto auf einem Feldweg zu parken. Oppermann: „Dieses misslang jedoch gründlich, da er beim Rückwärtsfahren mit seinem PKW im Straßengraben landete und dabei auch noch einen Telefonmast touchierte.“

Schaden wird auf zirka 1500 Euro geschätzt

Bei Eintreffen der Polizei habe bei dem 41-Jährigen eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden können. Der Test habe den Wert von 1,82 Promille ergeben. Eine Blutprobe, das Sicherstellen des Führerscheins sowie ein Ermittlungsverfahren seien die Folgen gewesen. Der Polizeisprecher abschließend: „Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 1500 Euro geschätzt, das Auto des 41-Jährigen wurde abgeschleppt. “

red