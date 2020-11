Ferienverlängerung: Das sagen Wolfenbüttels Eltern

Die Winterferien sollen voraussichtlich vorgezogen werden. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte am Dienstag, dass zwei zusätzliche freie Tage für Schüler und Lehrer das Corona-Infektionsgeschehen abdämpfen würden. Die Schulferien sollen somit bereits am 18. Dezember beginnen und nicht, wie geplant, am 22. Dezember. Wie finden die Wolfenbütteler Eltern diese Maßnahme? Wir haben uns bei den Erziehungsberechtigten umgehört.

Kathleen Frohse ist Mutter zweier Schüler der Großen Schule in Wolfenbüttel. Sie kann den früheren Start und somit die Verlängerung der Ferien nur begrüßen. „Ich finde das mehr als sinnvoll, dass die Schüler schon eher in die Ferien starten können. Zudem fände ich es angebracht, dass grundsätzlich alle Schüler der oberen Klassen sofort in das Wechselsystem gehen. Ich weiß nie, ob meine Kinder infiziert nach Hause kommen. So hätte ich zumindest ein Stück weit Kontrolle darüber.“

Berufstätige Eltern kommen in Schwierigkeiten

Von der Entscheidung überrascht zeigte sich Henning Ahrens, Vorsitzender des Kreiselternrates und Vater zweier Kinder im Grundschulalter. „Vor wenigen Wochen hieß es noch, dass längere Schulferien kein Thema seien und darüber auch nicht gesprochen werde. Und jetzt ist das auf einmal brandaktuell“, sagt Ahrens im Gespräch mit unserer Zeitung. Ahrens bemängelt, dass die Corona-Entwicklung schon lange absehbar gewesen sei und schon früher hätte reagiert werden müssen. „Berufstätige Eltern kommen jetzt in Schwierigkeiten, da sie einen Betreuungsplatz für das Kind finden müssen.“

Auch der verpasste Lernstoff müsse seiner Meinung nach dringend nachgeholt werden. Sein Vorschlag: Mehr Hausaufgaben für die Ferien! „Die Kinder haben zuhause ja Zeit. Nicht, dass am Ende des Schuljahres wichtige Themen fehlen“, sorgt sich der Vater.

Kinder freuen sich über längere Ferien

Seine Kinder würden sich allerdings über die verlängerten Ferien freuen, verrät der Kreiselternratsvorsitzende. Henning Ahrens und seine Frau hätten auch nicht das Problem, ihre Kinder zu betreuen, da sie in Teilzeit arbeiten und immer jemand Zuhause wäre. „Da haben Eltern in Schichtdienst ganz andere Probleme. Man weiß ja auch nie, ob der Chef Verständnis dafür hat.“

Kritik kommt auch von Alexandra Tomerius, Vorsitzende des Elternrates des Gymnasiums im Schloss (GiS) in Wolfenbüttel. Sie hält die Ferien-Maßnahme für eine Form von Aktionismus. „Ich habe das Gefühl, dass die Politik den Menschen Weihnachten nicht vermiesen möchte. Ob uns das aber voranbringt, bezweifle ich.“

Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick

Betreuung kleiner Schulkinder während Corona

Relativ unproblematisch sei der frühere Ferienbeginn an der IGS Wallstraße. Da dort am 21. und 22. Dezember eine Lehrerfortbildung stattfinde, wären die Schüler eh Zuhause und müssten Aufgaben erfüllen, teilt Elternratsvorsitzende Sandra Duwald mit. Kritisch sieht sie die Betreuung der kleineren Schulkinder von Klasse fünf bis sieben: „Für die beiden genannten Tage würde im Moment eine Betreuung angeboten werden, was im Fall der Entscheidung für Ferien entfallen müsste.“, sagt Duwald.

Und eine Betreuung innerhalb der Elternschaft sei auch nicht möglich, wie Kreiselternratsvorsitzender Henning Ahrens sagt: „Das würde ja gegen die Kontaktbeschränkung verstoßen. Es ist beim Thema Planung noch viel Luft nach oben.“