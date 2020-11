Einbrecher stehlen Tresore aus Wolfenbütteler Praxis

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten Unbekannte nach Einschlagen eines Fensters in die Räume einer Praxis an der Halchterschen Straße. Nach ersten Erkenntnissen, so die Polizei, wurden zwei Möbeltresore mit Inhalt entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens sei noch offen.

Zweiter Versuch misslingt

In direktem Zusammenhang zu dieser Tat, so die Polizei weiter, dürfte ein versuchter Einbruch in die Räumlichkeiten der Volkshochschule an der Halchterschen Straße stehen. Auch hier seien Fenster in der Nacht zum Mittwoch eingeschlagen worden, um einzubrechen. Dies sei jedoch misslungen. Hinweise erbeten unter (05331) 9330.

red