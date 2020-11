Wolfenbütteler Migranten-Kindern gute Bildungschancen geben

Alle Eltern wollen für ihre Kinder nur das Beste. Das gilt für deutsche Eltern genauso wie für Eltern mit Migrationshintergrund, die erst einige Zeit in Wolfenbüttel leben. Der Unterschied ist nur, dass sich Migranten meistens nicht so gut wie die Einheimischen mit dem deutschen Bildungssystem auskennen. Die Gestaltung von chancengerechter Bildungsteilhabe für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund wird deshalb immer wichtiger, zumal die Gruppe der Migrationskinder auch keine kleine Randgruppe mehr ist, weiß Ute Klinge von der Evangelischen Familienbildungsstätte (EFB).

Die Stärkung der Elternkompetenz gerade in Bildungsfragen hat sich das Migranten-Eltern-Netzwerk Niedersachsen auf die Fahnen geschrieben. Seit Mitte 2019 gibt es auch einen Ableger in Wolfenbüttel, der bei der EFB in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 1a angesiedelt ist. Dort ist Vita Feldmane-Millere zuständig für das Netzwerk. Die Sozialpädagogin kam einst aus Lettland nach Deutschland und hat ebenso wie andere Migranten erfahren, wie wichtig Bildung für sich selbst und die Zukunft ihrer Kinder ist. Feldmane-Millere besuchte selbst erst Sprachkurse an der Volkshochschule und nahm dann an einer Eltern-Kind-Gruppe in der Evangelischen Familienbildungsstätte teil, wo sie inzwischen nach einem Zusatzstudium an der Ostfalia für das Migranten-Eltern-Netzwerk zuständig ist. Auf einem neuen Flyer, der soeben erschienen ist, stellt sie die Arbeit des Netzwerkes vor.

Einige Teilnehmerinnen des Migranten-Eltern-Netzwerkes der Evangelischen Familienbildungsstätte Wolfenbüttel präsentierten den neuen Flyer mit zahlreichen Informationen. Foto: Privat

Info-Flyer gibt es auch in anderen Sprachen

Den Teilnehmern an diesem Netzwerk will sie Infos über Themen rund um Bildung und Erziehung geben. Dazu gibt es in der EFB auch Flyer zu Themen wie „Von der Kita in die Grundschule“, „Das Schulsystem in Niedersachsen“ oder „Konflikte in der Schule“ und zwar sowohl in deutscher als auch in arabischer, englischer, türkischer oder persischer Sprache. Die Sozialpädagogin will Brücken bauen zwischen Eltern und den örtlichen Bildungseinrichtungen. Deshalb wird sie demnächst auch Schulen und Kindergärten besuchen, um dort ihre Arbeit, die coronabedingt etwas ins Stocken geraten ist, vorzustellen.

Sie will aber auch auf die Probleme und Bedarfe der Menschen mit Migrationshintergrund aufmerksam machen. Und sie möchte den Migranten aufzeigen, wie das Vereinsleben in Wolfenbüttel funktioniert, welche Rechte und Pflichten Eltern in Deutschland haben, wie Kinder und junge Familien Freunde finden können, wie ein angemessener Umgang mit Medien aussehen sollte und wie Demokratie in Deutschland funktioniert.

Gespräche beim Frühstück über Alltagsprobleme

Aber sie möchte auch dafür sorgen, dass die Migranten neben der deutschen Sprache auch ihre Muttersprache weiterhin pflegen, weil sie sonst „ein Stück ihrer Identität verlieren“, so die Sozialpädagogin, die jeden Monat Treffen des Netzwerkes in der EFB anbietet. Zwischen 20 und 40 Eltern nehmen an diesen Treffen teil. Dabei wird miteinander bei einem gemeinsamen Frühstück über die Probleme des Alltags gesprochen. Es wird aber auch zum Beispiel der „Tag der Muttersprache“ gefeiert oder es gibt unter Verwendung der Papierbühne kleine Theaterstücke, die mit deutschen und zum Beispiel arabischen Texten dargeboten werden. Und die Eltern können sich in der EFB zweisprachige Kinderbücher ausleihen. Gemeinsam hat die Gruppe zudem ein Video erstellt zum Thema „Wie funktioniert die Einschulung in Wolfenbüttel“.

Zum nächsten Netzwerk-Treffen anmelden

Wer an den Netzwerktreffen teilnehmen will, der kann sich bei Vita Feldmane-Millere unter (05331) 802454 per Telefon oder per Mail unter vita.feldmane.efb@lk-bs.de anmelden.