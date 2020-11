Alle Jahre wieder zur Vorweihnachtszeit wird in Wolfenbüttel eine spezielle Diskussion entfacht. So auch in diesem Jahr. In diesem Jahr wird die Diskussion angestoßen von Harald Borm vom örtlichen Einzelhandelsverband. Es geht um gemeinsame Öffnungszeiten für die Geschäfte.

Trotz recht ruhiger Innenstadt waren Borm und die meisten Einzelhändler am ersten Adventswochenende mit dem Vorweihnachtsgeschäft zumindest „zufrieden“. Borm berichtete: „Der Freitag war schon nicht so schlecht und der Samstag war zumindest bis 16 Uhr recht gut.“

Und dann beginnt die Kritik des Vertreters des örtlichen Einzelhandelsverbandes: „Leider musste ich auch feststellen, dass sehr viele Händler ihre Geschäfte bereits um 15 Uhr am Samstag geschlossen hatten.“ Bereits seit Jahrzehnten habe der Handel an den Advents-Samstagen bis 18 Uhr geöffnet, nur nicht in der Einkaufsstadt Wolfenbüttel, wo es an den Samstagnachmittagen sehr unterschiedliche und für die Kunden damit auch unübersichtliche Schließzeiten gibt. Deshalb meinte Borm: „Einige Wolfenbütteler Geschäfte schließen bereits um 15 Uhr. Das ist für mich nicht verständlich.“ Die Folge sei, so der Vertreter des Einzelhandelsverband: „Dann kommt natürlich in Zukunft auch kein Kunde mehr.“

Neben diesem Ärger über unterschiedliche Öffnungszeiten hatte Borm auch noch eine positive Nachricht: „Hajo von der Feuerzangen-Bowle auf dem Weihnachtsmarkt war an diesem Wochenende sehr zufrieden und bedankt sich bei allen seinen Gästen.“ Hajo Palm hatte am ersten Wochenende in der Kommissstraße einen Stand aufgebaut.