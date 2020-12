886 Bilder und 856 Videos mit kinderpornografischen Inhalten waren bei einem 59-Jährigen aus dem Landkreis Wolfenbüttel gefunden worden. Dafür wurde er Dienstagvormittag verurteilt. Zu seiner Verhandlung am Amtsgericht Wolfenbüttel erschien der 59-Jährige ohne Anwalt.

Mann verschickte Videos und Bilder per WhatsApp und MMS

Das Gericht erlegte ihm eine Bewährungsstrafe. Der Mann soll vor drei Jahren mit zwei Smartphones in einer einschlägigen Whatsapp-Gruppe und per MMS Bilder und Videos mit Kindern unter 14 Jahren in „unnatürlichen geschlechtsbetonten Haltungen“ und pornografischen Zusammenhängen geteilt haben, warf ihm der Staatsanwalt vor.

Weitere Bilder und Videos mit jugendpornografischen Inhalten seien auf einer externen Computer-Festplatte gefunden worden. Festgestellt worden waren diese Taten im Rahmen einer Hausdurchsuchung bei dem Angeklagten.

„Für das Verbreiten kinderpornografischer Inhalte sieht der Gesetzgeber bis zu fünf Jahre Haft vor, für den Besitz bis zu zwei Jahre oder eine Geldstrafe“, eröffnete ihm der Staatsanwalt. Angeklagt waren das siebenmalige Verbreiten entsprechender Inhalte und in einem Fall der Besitz.

Angeklagter knüpfte Kontakte über ein Portal

Wie er dazu gekommen sei, wollte Strafrichter Holger Kuhlmann wissen. Der Angeklagte breitete daraufhin eine detaillierte Leidensgeschichte aus. Er habe den Tod seiner Frau nicht überwinden können. Zwischendurch wandte er sich ab, kämpfte mit den Tränen. Richter Kuhlmann und Staatsanwalt hörten geduldig zu.

Er habe sich in einem Kennenlernportal des Privatsenders RTL angemeldet, dessen Angebot mittlerweile eingestellt worden ist. Dort habe es eine Videotauschgruppe gegeben und von der sei er schließlich in der Gruppe bei Whatsapp gelandet.

„Der Kontakt kam aus dem Chatportal“, erzählte er. „Der einschlägige Gruppenname hätte ihnen doch ein Hinweis sein müssen“, sagte dazu der Staatsanwalt. Darüber habe er, erklärte der Angeklagte, nicht nachgedacht. „Ich bin nicht der Typ, der sich an Kinder ranmacht“, beteuerte er vor Gericht mehrmals.

Die beiden Mobiltelefone und die externe Festplatte waren eingezogen worden. Einen Computer besitze er nicht mehr. Er wolle diese Erfahrung nicht noch einmal machen, sei sich der Situation erst bewusst geworden, als die Polizei vor der Tür gestanden und seine Geräte eingezogen habe.

Der Staatsanwalt forderte schließlich eine Gesamtstrafe von eineinhalb Jahren auf Bewährung. Sein Geständnis und die Tatsache, nicht vorbestraft zu sein, seien für die Bewährungsstrafe maßgeblich. Kuhlmann entschied für eine härtere Strafe: Ein Jahr und sieben Monate, zusätzlich 300 Euro an den Kinderschutzbund.

„Die Bewährungszeit beträgt vier Jahre“, gab es schließlich mahnende Worte an den Angeklagten. Er müsse daran denken, dass mit jeder verbreiteten Datei das Leid der betroffenen Kinder gefördert und ein Anreiz zum weiteren Erstellen entsprechenden Materials gegeben werde.

