Wolfenbüttel. Auf den Inhalt eines Postbriefkastens hatten es unbekannte Täter in Wolfenbüttel abgesehen. Sie setzten ihn in Brand.

Inhalt eines Briefkastens in Wolfenbüttel brennt

Unbekannte haben den Inhalt eines Postbriefkastens in Brand gesetzt. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 5 Uhr an der Lindener Straße/Berliner Straße.

Schadenshöhe steht nicht fest

Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Zur Höhe des entstandenen Schadens konnte die Polizei am Mittwoch noch keine Angaben machen.

red