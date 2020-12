Streit in Wolfenbüttel über RAF-Projekt im Lessingtheater

Der Kulturausschuss des Rates der Stadt hat in seiner jüngsten Sitzung mit den Stimmen von CDU, SPD und Grünen mehrheitlich empfohlen, ein Projekt von Marie-Luise Krüger und Christian Weiss (kürgerxweiss) mit 7000 Euro zu unterstützen. Im Mittelpunkt des Projektes steht der Prozess gegen die Rote Armee Fraktion (RAF). Rudolf Ordon (FDP) kritisiert das Projekt und lehnt es ab. Die AfD enthält sich der Stimme.

Die FDP will für das Projekt keine Steuergelder von Wolfenbütteler Bürgern verwenden

„Eine Förderung dieses Projektes mit Steuergeldern Wolfenbütteler Bürger lehnt die FDP ab, da das Projekt und seine Zielsetzungen zum Teil nicht auf Tatsachen beruhen. Die Rolle der RAF wird insgesamt nicht nur verharmlost, sondern positiv gewürdigt, und das angesichts der Blutspur, welche die Terroristen durch ihre Morde und Banküberfälle in der Bundesrepublik hinterlassen haben“, betont Ordon.

Doch der Reihe nach: Das Projekt trägt den Titel „Der Prozess II – RAF“. Es verhandelt den Prozess gegen die erste RAF-Generation in Stuttgart Stammheim und darin das Ringen eines Rechtsstaates um seine (Ver-)Fassung. „Uns interessiert, inwiefern das Verfahren gegen die erste RAF-Generation und die politischen Ereignisse innerhalb und außerhalb des Prozesses bis in die gegenwärtige politische Situation hineinwirken und welche Mechanismen staatlichen Handelns sich wiederholen“, schreiben Krüger und Weiss in ihrer Projekt-Kurzbeschreibung.

Eine mobile und corona-kompatible Produktion soll entstehen

Das Projekt entstehe in Zusammenarbeit mit den Kunst-Fest-Spielen Herrenhausen, dem Staatstheater Braunschweig, dem Schauspiel Hannover sowie dem Lessingtheater Wolfenbüttel und setze die Suche nach zeitgemäßen Formen der Zusammenarbeit zwischen Freier Szene und Stadt- & Staatstheater fort. Es handele sich um eine mobile und corona-kompatible Produktion, die sowohl in den großen Städten Niedersachsens als auch im ländlichen Raum gezeigt werden könne.

„Spielort ist ein roter Überseecontainer. Mit einem krachenden Donnern landet dieser monströse Fremdkörper inmitten der Gesellschaft. In ihm vier Zellen, deren Türen sich jede Stunde für vier Zuschauer öffnen. Die Zuschauer treten ein und erleben isoliert voneinander ein akustisches Kammerspiel, das mit Präsenz und Absenz der Protagonist und anderen Zuschauen spielt“, heißt es weiter in der Beschreibung.

Krüger und Weiss beschäftigen sich mit wichtigen Gerichtsprozessen

In einem mehrjährig angelegten Großprojekt beschäftigten sich krügerxweiss seit diesem Jahr mit wichtigen Gerichtsprozessen, die für die deutsche Geschichte bahnbrechend und für die Gegenwart immer noch prägend seien. Teil 1: Prozess gegen Adolf Eichmann, Teil 2: Prozess gegen die erste RAF-Generation, Teil 3: Prozess gegen Erich Honecker.

Ordon kritisiert: „In ihrer Projektbeschreibung ist von ,Isolationshaft’ die Rede, die es nicht gegeben hat, denn die inhaftierten Terroristen konnten sich tagsüber in ihrer extra eingerichteten Etage im Gefängnis Stuttgart-Stammheim frei bewegen, lediglich nachts wurden die Zellentüren verschlossen.“ Der Begriff „Isolationshaft“ sei von Sympathisanten ins Spiel gebracht worden, um die öffentliche Meinung aufzubringen.

Rudolf Ordon reagiert auf das Projekt verärgert

Ordon weiter: „Viel schlimmer ist eine andere Behauptung in der Darstellung des Projektes: Die RAF habe ,ziemlich erfolgreich’ gegen den Staat revoltiert.“ Daran schließt Ordon seine Frage: „Indem sie führende Wirtschaftsvertreter wie Hans-Martin Schleier, Karl-Heinz Beckurts, Jürgen Ponto, Detlev Rowedder und auch Polizisten ermordete?

Kultur und Kunst seien frei, dazu gehöre auch, dass derartige Projekte durchgeführt werden können, auch im Wolfenbütteler Lessingtheater. „Aber diese Art der Kultur mit den Geldern Wolfenbütteler Bürgerinnen und Bürger zu fördern, widerspricht dem Kulturverständnis der Liberalen“, betont Ordon.

Ausschussvorsitzende Ulrike Krause sieht das völlig anders: „Das Projekt verharmlost die RAF keinesfalls.“