Wolfenbüttel. Die Stadt will die Wolfenbütteler Händler unterstützen und setzt auf eine verkürzte Zeit für gebührenpflichtiges Parken.

Zeit für gebührenpflichtiges Parken in Wolfenbüttel verkürzt

Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat während seiner jüngsten Sitzung beschlossen, vom 9. Dezember bis 2. Januar den Zeitraum des gebührenpflichtigen Parkens zu verkürzen. So solle nach Angaben der Stadtverwaltung der Innenstadthandel unterstützt werden.

Parkhäuser sind ausgeschlossen

Gebührenpflicht: Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr, Samstag 9 bis 14 Uhr. Dies gelte nicht für die Parkhäuser am Rosenwall, am Schulwall und die Parkpalette am Landeshuter Platz.

red