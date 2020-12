Börßumer müssen ab Januar mehr für ihr Wasser zahlen

Die Bürger der Samtgemeinde Oderwald müssen sich im kommenden Jahr auf höhere Wasserversorgungskosten einstellen. Der Samtgemeinderat hat am Mittwochabend im Dorfgemeinschaftshaus Groß Flöthe neben der Haushaltsplanung 2021 auch die Kostensteigerung für Wasser beschlossen. Im Gegenzug werde aber ein anderer Kostenfaktor gesenkt.

Ab dem 1. Januar müssen die Bürger der Samtgemeinde Oderwald 2,50 Euro pro Kubikmeter Wasser zahlen – bisher lag der Satz bei 2,16 pro Kubikmeter. Die Erhöhung des Preises sei eine Nachkalkulation der vorangegangen Jahre, wie Samtgemeinde Bürgermeister Marc Lohmann (parteilos) erklärt. „In den vergangenen Jahren musste immer mal wieder was am Wasserrohrnetz gemacht werden. Wir sind dafür verantwortlich, dass die Leitung instand gesetzt werden müssen.“

Abwassergebühren werden gesenkt

Auch die rückgängigen Einwohnerzahlen im Süden Wolfenbüttels sei ein Grund. Je weniger Menschen das bestehende Wassernetz nutzen, desto höher seien die Instandhaltungskosten für den Einzelnen, so Lohmann.

Dem Beschlussvorschlag wurde mit einer Gegenstimme zugestimmt. Im Gegenzug werden allerdings die Abwassergebühren um wenige Cent gesenkt. Aktuell zahlen die Bürger 5,17 Euro pro Kubikmeter – ab dem 1. Januar nur noch 5,04 Euro. Hier war das Ergebnis im Rat einstimmig.

Weiter auf der Tagesordnung stand auch die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das kommende Jahr. „Mit Blick auf das Jahr 2020 hat die Corona-Pandemie auch die Samtgemeinde Oderwald getroffen. Allerdings befinden sich hier die Mehrausgaben im geringen fünfstelligen Bereich“, so der Samtgemeinde Bürgermeister gegenüber unserer Zeitung.

Haushaltsentwicklung ist pandemieabhängig

So seien vor allem technische und digitale Ausstattung wie Laptops oder Bildschirme für die Schüler in Börßum und Cramme besorgt worden. Die Samtgemeinde sei hierbei aber auch vom Land Niedersachsen im Rahmen des Digitalpaktes unterstützt worden. „Jetzt bleibt abzuwarten, wie sich die Pandemie weiterentwickelt und ob noch zusätzliche Kosten auf uns zu kommen. Wir planen damit, dass der Haushalt 2021 unter Mindereinnahmen leidet“, so Lohmann. Im Ergebnishaushalt stünden 4,942 Millionen Euro an Einnahmen 5,133 Millionen an Ausgaben gegenüber. Es bleibe also ein Defizit im Haushalt von 191.000 Euro über.

Auch Ausgaben für die Feuerwehren stehen laut Lohmann auf der Rechnung. Beispielsweise wurde ein Ersatzfahrzeug für die Feuerwehr in Cramme angeschafft – für 130.000 Euro. Das seien aber alles Ausgaben gewesen, die eingeplant waren“, so der Samtgemeinde Bürgermeister.

Lohmann wagt bereits einen vorsichtigen Blick in das Haushaltsjahr 2022. „Nach aktuellen Berechnungen können wir wieder mit einem leichten Überschuss rechnen.“