Die Gartenlaube stand in Vollbrand.

Wolfenbüttel. Die Feuerwehr Wolfenbüttel musste am späten Freitagabend ausrücken. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Laube brennt in Wolfenbütteler Kleingartenverein

Die Feuerwehr Wolfenbüttel musste am späten Freitagabend, gegen 22.40 Uhr, zu einem Gartenlaubenbrand in der Grüssauer Straße ausrücken. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte die Laube in vollen Flammen.

Gartenlaube im Vollbrand

Das Gartengrundstück befand sich abseits der Grüssauer Straße in dem anliegenden Gartenverein Drohnenberg. Für den Löschangriff musste eine etwa 150 Meter lange Schlauchleitung durch die Gartenanlage verlegt werden. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Nach rund einer Stunde war der Brand gelöscht. Personen seien bei dem Brand nicht verletzt worden.

Brandursache sei vermutlich Glut aus einer im Nahbereich abgestellten Feuerschale, teilt die Polizei mit. Hinweise auf den Verursacher gebe es noch nicht. Die Ermittlungen dauern an.

