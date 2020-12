Bildungszentrum Wolfenbüttel präsentiert sein neues Programm

Mehr als 440 Kurse im offenen Kursprogramm der Volkshochschule (VHS) sowie weitere Angebote der Musikschule und der Abteilung Kultur & Medien werden im nächsten Semester angeboten. Das teilte die VHS jetzt mit.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich demnach auf bekannte Präsenzangebote freuen und neue digitale Bildungsformate ausprobieren. Das Motto „analog.dialog.digital“ bleibe weiterhin aktuell. Das neue Programm liege unter anderem im Bildungszentrum (BIZ) aus.

Neu ist das Wissenschaftsprogramm „vhs.wissen live“

„Die Kurse finden nach der geltenden Corona-Verordnung sowie unter den entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln statt. Teilnehmende werden über eventuelle Verschiebungen zeitnah informiert“, heißt es in der Mitteilung weiter. Ganz neu im Programm sei das digitale Wissenschaftsprogramm „vhs.wissen live“ – ein Kooperationsprojekt zahlreicher Volkshochschulen in Deutschland. Hochkarätige Vorträge von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft könnten online per Livestream verfolgt werden. Zusätzlich könnten Fragen über einen Online-Chat an die Vortragenden gestellt werden. „Als Kooperationspartnerin von vhs.wissen live erweitern wir unser digitales Bildungsangebot und ermöglichen den Bürgerinnen und Bürgern einen kostenlosen Zugang zu spannenden und aktuellen Vorträgen“, erklärt Katja Schlager, Leiterin des BIZ.

Es gibt auch Themenabende zu digitalen Welten

Das Programm biete insgesamt eine Mischung aus bewährten und neuen Kursen: Zum Beispiel das Jobcoaching zur beruflichen Neuorientierung oder die Xpert Business-Webseminare zur kaufmännischen Weiterbildung. Neben einem Italienisch-Kurs auf Anfängerniveau gebe es auch einen Onlinekochkurs auf dem Konversationsniveau Spanisch. Computerwissen für Seniorinnen und Senioren und Themenabende zu digitalen Medienwelten für Eltern seien ebenso im Angebot wie eine Interkulturelle Schulung für Neugierige sowie heiteres Gehirnjogging für alle, die etwas für ihre geistige Fitness tun wollen.

Außerdem würden Einführungskurse in das Orgelspiel und Kreativitätsangebote für besondere Zeiten, wie analoges Fotografieren in schwarz-weiß oder figürliche Plastik der Keramikwerkstatt angeboten. Bildungsurlaube runden laut VHS das Programm ab.

Im neuen Programm könne ab sofort unter www.bildungszentrum-wolfenbuettel.de geblättert werden. Gedruckte Programme liegen zudem im Bildungszentrum des Landkreises Wolfenbüttel, Harzstraße 2-5, bereit sowie an rund 40 Auslagenorten. Mehr Infos dazu auf www.bildungszentrum-wolfenbuettel.de oder unter (05331) 84 150.