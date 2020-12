Eine Fichte, keine Kiefer!

Eine Fichte war’s und keine Kiefer! Der Tannenbaum – bitte jetzt keine Verwechselungen mehr – also, der Weihnachtsbaum, der auf dem Platz vor Jägermeister aufgestellt worden war, ist eine Fichte. Einige unserer Leser haben es gleich erkannt, als sie den Baum mit seinen grünen Blättern – Entschuldigung, Nadeln – auf der Titelseite unserer Samstag-Ausgabe erblickten. Und auch der Baum als ganzer im Glanz seiner 2300 Lichter auf der Hauptlokalseite in dieser Ausgabe sei seinem Habitus nach ganz und gar eine Fichte, schreibt ein Leser. Das hatte sich auch die Redakteurin dieses Artikels gedacht. Aber aus berufenem Munde war ihr mitgeteilt worden, dass es sich um eine Kiefer handele. Doch die Redakteurin wollte sich nicht hinter die Fichte führen lassen und schaute im Internet nach. Was fand sie da? Eine Douglasie – auch Douglastanne, Douglasfichte oder Douglaskiefer genannt – aus der Familie der Kiefern! Na, wenn das so ist: o Tannenbaum, o Tannenbaum...

