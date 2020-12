Jahresrückblick: So veränderte das Coronavirus Wolfenbüttel

Inzidenz-Wert, Maskenpflicht, Lockdown – 2020 finden zahlreiche neue Vokabeln Eingang in den Wortschatz von Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbüttelern. Homeoffice und Homeschooling werden für viele zum Alltag; Spuckwände, Schutzkleidung und Sorgen zum Begleiter. Abstand halten ist das Mittel der Wahl und Lockerungen und Leugner gehören zu den viel diskutierten (Corona-)Themen. 2020 wird auch in Wolfenbüttel als ein Krisenjahr in die Geschichtsbücher eingehen.

Mehr als 1000 Menschen sind im Landkreis mittlerweile mit dem Coronavirus infiziert worden. Mehr als 40 Tote sind zu beklagen. Am 17. März meldet das Wolfenbütteler Gesundheitsamt den ersten Coronafall im Landkreis. Die Infektion wird bei einer Frau nachgewiesen, die von einem Skiurlaub in Tirol zurückgekehrt ist. Von diesem Tage an steigen die Coronazahlen kontinuierlich.

Der erste Lockdown startet im März

Die erste 7-Tage-Inzidenz wird am 23. März berechnet und liegt bei 5. Das heißt: Innerhalb von sieben Tagen gab es 5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Es folgt der erste Lockdown in Wolfenbüttel. Am 27. März müssen alle Läden schließen, bis auf solche für den täglichen Bedarf. Auch Kneipen, Restaurants, Theater, Museen und Kinos sperren zu. Öffentliche Sportanlagen, Fitnessstudios und Schwimmbäder dürfen nicht mehr genutzt werden. Auf dem Spielplatz toben ist verboten.

Den Höhepunkt der ersten Welle markiert der 15. April. Der Inzidenzwert liegt bei 48,34. Im Pflegeheim der Grotjahn-Stiftung in Schladen sind die ersten Todesopfer zu beklagen. Das Virus sollte in den folgenden Monaten in weitere Pflegeeinrichtungen im Landkreis eindringen und dort viele Neuinfektionen verursachen. Das Klinikum Wolfenbüttel schaltet erst in den Not- dann in den modifizierten Regelbetrieb. Die Lage ist ernst, aber die Krankenhausleitung versichert stets, alles im Griff zu haben. Auch wenn die langen Beatmungszeiten der Covid-Patienten Ärzte und Pflegepersonal an die Belastungsgrenze bringt. So wie die Pflege älterer, kranker oder behinderter Menschen in Corona-Zeiten die Pflegerinnen und Pfleger generell enorm fordert.

Welle von Hilfsbereitschaft überschwemmt den Landkreis

Gleichzeitig wird der Landkreis Wolfenbüttel in ein Meer von Hilfsbereitschaft getaucht. Überall werden Masken genäht, bilden sich Nachbarschaftshilfen und Unternehmen unterstützen sich gegenseitig. Die Stadt Wolfenbüttel, der Landkreis und die Unternehmerfamilie Mast versprechen schnelle Hilfe für vom Coronavirus gebeutelte Unternehmen und stellen zwei Millionen Euro Soforthilfe zur Verfügung.

Der erste Lockdown wird am 18. April aufgehoben. Die Welle ebbt ab. Leben kehrt langsam und eingeschränkt aber stetig in die Städte und Dörfer zurück. Viele Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler atmen erstmals wieder auf. Im Juni und Juli ist der Landkreis wochenweise scheinbar vom Virus befreit. Zumindest werden keine Neuinfektionen gemeldet.

Mitte September weitet sich das Infektionsgeschehen erneut aus. Die Zahl der Neuinfektionen steigt rapide an. Immer wieder halten auch Verdachtsfälle und vereinzelte Corona-Infektionen an Schulen und in Kitas die Wolfenbütteler Bevölkerung in Atem.

Inzidenzwert klettert im Oktober auf neues Hoch

Ende Oktober wird die Marke von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner geknackt. Mittlerweile gibt es mehr Neuinfektionen pro Tag als im Frühjahr. In bestimmten Straßen in der Wolfenbütteler Innenstadt und in Hornburg gilt nun eine Maskenpflicht. In geschlossenen Räumen wie beispielsweise in Geschäften oder Arztpraxen ist die Mund-Nasen-Bedeckung längst Alltag geworden. Der zweite bundesweite, zunächst leichtere Lockdown folgt.

Im November überschreitet der Inzidenzwert in Wolfenbüttel dann die 100er-Grenze. Das Wolfenbütteler Gesundheitsamt arbeitet am Anschlag. Das ganze Jahr über hatten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen alle Hände voll zu tun, doch in der zweiten Welle steigt die Arbeitsbelastung noch einmal stark an. Der Landkreis fordert Verstärkung von anderen Behörden an, neue Kräfte werden eingestellt, zusätzliche Räumlichkeiten in der Kuba-Halle bezogen. Auch Jägermeister stellt Büros zur Verfügung. Rund 100 Voll- und Teilzeitkräfte sind damit beschäftigt, die Pandemie von ihren Schreibtischen aus zu bekämpfen, rund die Hälfte davon arbeiten im Team Ermittlung und Kontaktnachverfolgung.

Trotz der Maßnahmen im so genannten „Lockdown light“ steigen die Corona-Infektionszahlen im Dezember wieder an. Seit Mitte Dezember gibt es daher wieder einen harten Lockdown, zunächst bis zum 10. Januar. Über die Feiertage gelten Lockerungen.

Ab Januar werden Wolfenbütteler im Komm geimpft

Derweil verspricht das neue errichtete Impfzentrum im Wolfenbütteler Komm-Sportcenter den langersehnten Hoffnungsschimmer. Innerhalb von elf Tagen hat der Landkreis Wolfenbüttel aus einem Sport- ein Impfzentrum gemacht. Dort, wo sonst Sportbegeisterte den Tennisschläger schwingen sollen ab voraussichtlich Januar sukzessive Tausende Menschen aus dem Landkreis gegen das Coronavirus geimpft werden.

Zunächst soll das Zentrum an der Schweigerstraße mit einer Impfstraße starten. Bei Bedarf kann auf bis zu fünf Impfstraßen erweitert werden. Auf einer Impfstraße können pro Stunde etwa 20 Personen geimpft werden, das sind rund 160 am Tag. Wenn es notwendig ist, kann der Landkreis das Sportzentrum für das ganze Jahr mieten.

Jetzt fehlen nur noch der Impfstoff und natürlich die impfwilligen Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler. Da die Impfung freiwillig ist, müssen Bürger und Bürgerinnen selbst einen Termin beim Land ausmachen. Wer wann geimpft werden soll, ist in der Impfverordnung des Bundes festgelegt. Landrätin Christiana Steinbrügge will sich auf jeden Fall impfen lassen: „Mediziner sagen, dass die neuen Impfstoffe, die jetzt zur Verfügung stehen, die sichersten sind, die jemals zugelassen wurden. Darauf vertraue ich.“

