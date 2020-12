Keine Gottesdienste in der Wolfenbütteler Hauptkirche und Trinitatis

Feiertagsgottesdienste sind in St. Trinitatis und der Hauptkirche am Kornmarkt abgesagt.

Wolfenbüttel. Die Corona-Pandemie und unkalkulierbare Besucherströme an den Feiertagen machen den Verantwortlichen in Wolfenbüttel zu viele Sorgen.

Die Kirchengemeinde St. Marien und St. Trinitatis sagt alle Gottesdienste und Andachten bis zum 10. Januar in der Hauptkirche Beatae Mariae Virginis (BMV) und St. Trinitatis ab. Dazu zählen auch die Gottesdienste und Andachten am Heiligen Abend. Vor dem Hintergrund einer nicht überschaubaren Entwicklung der Pandemie und aus Sorge um die Gesundheit der Menschen, die sich auf den Weg gemacht hätten, hat sich der Kirchenvorstand schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen.

Keine Gottesdienste in Wolfenbüttel bis zum 10. Januar

Sorge haben vor allem die nicht kalkulierbaren Besucherströme rund um die beiden Innenstadtkirchen bereitet. Am Heiligen Abend werden aber die Kirchen zur stillen Andacht und zum Besuch der Krippen von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet sein. Auch an den Weihnachtstagen und darüber hinaus sind die Kirchen zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Die Glocken beider Kirchen werden am Heiligen Abend um 17 Uhr läuten. Alle sind dann eingeladen zum Gebet und zum Gesang von zu Hause aus. Alle, die am Heiligen Abend nicht auf einen Gottesdienst verzichten möchten, seien auf die digitalen Weihnachtsandachten aus der Hauptkirche BMV und St. Trinitatis verwiesen, die über die Internetseite online abrufbar sind (marien-trinitatis-wf.de). Dort werden unterschiedliche Angebote zum Mitfeiern von Zuhause abrufbar sein.