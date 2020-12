Interview: Wolfenbüttels Landrätin blickt auf das Corona-Jahr

Das Jahr 2020 wird als Krisenjahr in die Geschichte des Landkreises Wolfenbüttel eingehen. Mehr als 1018 Menschen haben sich mit dem Coronavirus infiziert, 43 Tote sind zu beklagen (Stand 22. Dezember). Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes Wolfenbüttel arbeiten seit Wochen am Limit. Innerlhalb von elf Tagen hat die Landkreisverwaltung ein Impfzentrum aufgebaut. Derzeit sind die Stadt und der Landkreis erneut im Shutdown. Redakteurin Maria Osburg hat mit Landrätin Christiana Steinbrügge über ein Jahr gesprochen, das sie garantiert nicht vergessen wird. Das Interview wurde aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens per E-Mail geführt.

Wenn Sie 2020 mit einem Wort beschreiben müssten, welches wäre es?

Durchhalten! Das scheint mir die wichtigste Fähigkeit in schwierigen Zeiten. Nicht nachlassen, tun, was nötig ist, beharrlich weitermachen.

Was waren die größten Herausforderungen in diesem Jahr?

Die Corona-Pandemie hat alles dominiert. Seit März ist die Landkreisverwaltung im Krisenmodus. Am 17. März hatten wir die erste bestätigte Corona-Infektion im Landkreis. Seitdem hat sich unser aller Leben erheblich verändert. Die klare Herausforderung besteht darin, Leben und Gesundheit der Menschen im Landkreis so gut wie möglich zu schützen. Eine Schlüsselrolle dabei spielt unser Gesundheitsamt, das seit März im Dauereinsatz ist, insbesondere um die Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen. Ende November stand die zweite riesige Aufgabe an: Der Aufbau eines Impfzentrums im Landkreis Wolfenbüttel. Mit vereinten Kräften ist es gelungen, das Impfzentrum innerhalb von nur elf Tagen startklar zu machen.

Herausfordernd war auch die sich häufig ändernde Rechtslage. Unzählige Fragen von Bürgerinnen und Bürgern waren zu beantworten, Hygienekonzepte zu prüfen oder in zahlreichen Krisenstabssitzungen neue Maßnahmen zu beschließen.

Corona war aber eben nicht das einzige Thema. Wir haben Konzepte und Maßnahmen entwickelt, um unsere Leitideen zur Nachhaltigkeit mit Leben zu füllen. Im November konnten wir ein aktualisiertes Klimaschutzkonzept vorlegen ebenso wie das Fahrradmobilitätskonzept, das wir als Baustein für eine moderne Mobilität sehen.

Ein weiterer Meilenstein war der Kreistagsbeschluss zur Gründung einer Netzgesellschaft zum weiteren Ausbau unseres Breitbandnetzes – das wichtigste Infrastrukturprojekt des Landkreises. Und mit der geplanten Wirtschaftsförderungsgesellschaft werden wir in Kooperation mit den Gemeinden einen starken Impuls setzen.

Was nehmen Sie Positives aus diesem Jahr mit?

Die Kraft, die aus guter Zusammenarbeit erwächst. Ich denke da an den gemeinsamen 2 Millionen Euro schweren Solidarfonds von Stadt und Landkreis Wolfenbüttel sowie der Curt Mast Jägermeister Stiftung. Die Firma Jägermeister hat uns auch Räume für das Team zur Kontaktnachverfolgung zur Verfügung gestellt. Für den schnellen Aufbau des Impfzentrums bin ich auch den Betrieben und allen anderen Beteiligten dankbar, die schnell und unkompliziert zur Stelle waren. Im Krisenstab arbeiten wir mit Katastrophenschutz, Stadt und Gemeinden, DRK, Klinikum und Polizei sehr vertrauensvoll zusammen. Für diese gemeinsame Anstrengung bin ich dankbar.

Außerdem werde ich mich noch lange an die Solidarität und das hohe Engagement der Menschen bei uns im Landkreis erinnern. Die Bereitschaft sich an die unbeliebten, aber notwendigen Regeln zu halten war von Anfang an sehr hoch. Bis auf wenige Unbelehrbare haben die allermeisten ihren Teil geleistet und auch dafür bin ich dankbar. Viele haben sich zudem engagiert und beispielsweise Masken genäht und verteilt oder Einkäufe für ihre Nachbarn erledigt. Das waren Lichtblicke in einem kräftezehrenden Jahr.

Auf welche Leistung Ihres Teams sind Sie besonders stolz?

Zuerst denke ich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. Seit März sind sie in einem nie dagewesenen Ausmaß gefordert. Es gibt kaum ein Durchatmen. Lange Arbeitszeiten und Wochenenddienste sind keine Ausnahme. Und auch über die Feiertage wird das Gesundheitsamt präsent sein.

Bewältigt wurden die Aufgaben aber nur durch die Mobilisierung aller Kräfte der Kreisverwaltung. Dutzende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen in den Stäben, am Bürgertelefon oder im Gesundheitsamt. Auf diese hohe Einsatzbereitschaft und die Professionalität, mit der hier gearbeitet wird, können wir gemeinsam stolz sein. Ihnen allen gebührt ganz großer Dank!

Welches war Ihr emotionalster Moment 2020?

Es gibt nicht den einen emotionalen Moment. Dieses außergewöhnliche Jahr ist intensiv, bewegend und fordernd. Wir bewegen uns alle auf bisher unbekanntem Terrain. Dabei ist eher die Ruhe der Vernunft gefordert als gefühlsgeleitetes Denken und Handeln. Nur mit Vernunft, Solidarität und Verantwortungsbewusstsein kommen wir gemeinsam aus dieser Krise. Dafür scheint es mir wichtig, auch auf die kleinen Freuden im Alltag zu achten: Eine freundliche Geste, ein entspannter Spaziergang oder einfach ein gutes Buch.

Warum ist es wichtig, dass sich die Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler impfen lassen?

Zunächst einmal: Ich bin froh, dass wir mit dem Impfstoff jetzt ein Mittel in der Hand haben, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Mit der freiwilligen Impfung kann sich jeder und jede vor einer Erkrankung mit dem Corona-Virus schützen. Es ist aber wichtig, dass möglichst viele sich impfen lassen. Erst dann kann sich das Virus nicht mehr so gut verbreiten. Ich sehe aber auch, dass viele Menschen noch Fragen zur Impfung haben.

Deshalb meine Bitte an alle: Informieren Sie sich auf der Basis von seriösen Informationen rund um das Thema Impfen. Es gibt dazu genug Informationen, etwa auf den Seiten des Landes, der Ständigen Impfkommission, dem Robert-Koch-Institut oder des Paul-Ehrlich-Instituts. Bitte trauen Sie nicht irgendwelchen Verschwörungstheorien in Messenger-Gruppen oder Foren unklarer Herkunft. Gehen Sie diesen Informationen nicht auf den Leim – dafür ist die Impfung zur Eindämmung der Pandemie einfach zu wichtig.

Werden Sie sich impfen lassen?

Ja, auf jeden Fall. Mediziner sagen, dass die neuen Impfstoffe, die jetzt zur Verfügung stehen, die sichersten sind, die jemals zugelassen wurden. Darauf vertraue ich.

Was wünschen Sie sich für 2021?

Dass wir gemeinsam gut durch die Krise kommen - mit Geduld, Solidarität und Zuversicht. Und den Mut, das zu tun, was wir uns für die Zukunft wünschen.