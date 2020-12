Zukunftsfonds hat bisher 8,7 von 16 Millionen Euro ausgegeben

Der Bau den neuen Dorfgemeinschaftshauses in Ohrum wurde vom Zukunftsfonds Asse in diesem Jahr gleich mit zwei Zuschüssen gefördert.

Seit 2015 gibt es den Asse-Zukunftsfonds, der die Zukunftsfähigkeit der Region rund um das marode Atommülllager Asse II bei Remlingen sichern und stärken soll. Dazu stellt der Bund dem Zukunftsfonds jedes Jahr 3 Millionen Euro zur Verfügung. Im ersten Jahr (2015) gab es zur Anfangsfinanzierung nur eine Million, so dass inzwischen 16 Millionen Euro an den Zukunftsfonds geflossen sind, um damit fördernd aktiv zu sein.

Zukunftsfonds soll Zusammenhalt stärken

In folgenden vier Handlungsfeldern mit den jeweiligen Projektfeldern wird der Zukunftsfonds fördernd aktiv: Zusammenhalt stärken: Wohnen, Soziales, Sport, bürgerschaftliches Engagement; Wirtschaft und Arbeit fördern: Infrastruktur, Daseinsvorsorge und Mobilität, Bildung und Qualifizierung, Wissenschaft und Forschung; Kulturlandschaft entwickeln: Denkmalschutz, Kultur, Naherholung und Tourismus sowie Umwelt schützen: Naturschutz, Klimaschutz.

Voraussetzung für eine Förderung ist, dass eine Projektidee zum Leitbild, den Handlungs- beziehungsweise Projektfeldern und Zuwendungsgrundsätzen passt und die Ziele und Wirkungen eines Projektes klar benannt werden können, erklärte Sven Volkers, Geschäftsführer des Zukunftsfonds Asse und neuer Kreisbaurat.

Corona-Pandemie verzögerte nur Anfang des Jahres die Anträge

Volkers berichtete zudem: „In 2020 wurden 53 Anträge durch unsere Gremien mit einem Volumen von etwa 1,47 Millionen Euro bewilligt.“ Darunter befänden sich auch Anträge aus 2019, die erst in 2020 entschieden wurden. Die Corona-Pandemie habe nur am Anfang des Jahres zu einem eher schleppenden Eingang von Anträgen an den Fonds gesorgt. Im Laufe des Jahres habe man dann nicht nur das Normalmaß an Anträgen erreicht, sondern sogar eine leichte Zunahme.

Unterstützt wurde in diesem Jahr zum Beispiel das im Bau befindliche Merkzweckgebäude in Ohrum mit zwei Zuschüssen in Höhe von insgesamt 85.000 Euro. Gleich zweimal profitierte der Heimat- und Verkehrsverein Asse für die Anschaffung von Gerätschaften sowie die Verbesserung und Erweiterung des Biotopes „Magerwiesenhang" zwischen Bismarckturm und Asseburg. Die Ostfalia bekam für ihr Projekt „Digitalisierung im Vertrieb von kleinen und mittleren Unternehmen-Effizienz- und Effektivitätspotenziale im Landkreis Wolfenbüttel erkennen und umsetzen“ 152.000 Euro.

Schwerpunkt in diesem Jahr war die Förderung der Bäderkultur

Ein Schwerpunkt in diesem Jahr war die Förderung der Bäderkultur. Fast alle Freibäder bekamen Zuschüsse aus dem Fonds. Auch der MTV Wolfenbüttel profitierte vom Fonds mit 25.000 Euro für den Neubau einer Fitnesslocation-Calisthenics-Anlage im neuen Sportpark Meesche.

Volkers ergänzte noch: „Als operative Arbeit haben wir in 2020 zur Gründungsunterstützung das Lab4Land-Acceleratorprogramm in Schöppenstedt im Coworkingspace DSTATION gemeinsam mit den Projektpartnern DSTATION und der CoWorkLand entwickelt, durchgeführt und maßgeblich finanziert.“ (wir berichteten bereits).

Asse-Fonds hat noch circa 7 Millionen Euro an Rücklagen

Bisher habe der Zukunftsfonds 193 Projekte mit einer beschlossenen Zuwendungshöhe von insgesamt etwa 8,73 Millionen Euro gefördert, listete Volkers auf. Bei etwa 4 ¼ Jahren aktiver Förderlaufzeit (erste Förderentscheidungen wurden erst am 25.August 2016 getroffen) sind das im Mittel etwa 45 Förderungen und etwa 2,05 Millionen Euro je Jahr. 16 Millionen Euro wurden dem Fonds bisher vom Bund bewilligt. Das bedeutet, dass der Fonds derzeit noch eine Rücklage von etwa 7 Millionen Euro hat, wenn man die laufenden Kosten zum Beispiel für das hauptamtliche Personal einmal abzieht. Die 7 Millionen Euro seien in die allgemeine Rücklage geflossen für größere Projekte, etwa die Entwicklung des Forums Asse in Remlingen oder für die Realisierung von Sonderprogrammen zum Klimaschutz.