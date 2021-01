In Wolfenbüttels Innenstadt sind gelbe Säcke noch erlaubt

Obwohl zum 1. Januar in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel die Wertstofftonne eingeführt wurde, gab es insbesondere in der Wolfenbütteler Innenstadt, so wie hier in der Okerstraße, noch zahlreiche Gelbe Säcke zu sehen.

Mit der Jahreswende erfolgte in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel bei der Wertstoffsammlung der Umstieg von den Gelben Säcken auf die Wertstofftonne mit gelbem Deckel. Inzwischen wurden auch schon die ersten Wertstofftonnen vom Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (ALW) und dem Entsorgungsunternehmen Alba geleert. Zur Überraschung einiger Wolfenbütteler gab es insbesondere in der Wolfenbütteler Innenstadt aber noch einige Haufen mit Gelben Säcken, zum Beispiel in der Okerstraße. Aber auch im übrigen Stadtgebiet sah man gelegentlich noch Gelbe Säcke am Straßenrand oder Gelbe Säcke neben der neuen Wertstofftonne.

Die Abläufe bei der neuen Wertstofftonne müssen sich noch einpendeln

Eine Nachfrage beim ALW ergab dazu folgende Antwort: „Die Wertstofftonne ist noch neu und die Abläufe müssen sich noch einpendeln. Aus Kulanz wird der ALW in seinem Abfuhrbereich für die Wertstofftonne (Kernstadt Wolfenbüttel, Halchter, Linden, Wendessen) im Januar auch noch Gelbe Säcke abfahren.“ Ab Februar sind Gelbe Säcke aber nur noch in einigen Straßen in der Wolfenbütteler Innenstadt zugelassen.

Informationen dazu gibt es auf der Seite des ALW. So können zum Beispiel in den Straßen Am Alten Tore, Breite und Lange Herzogstraße, Okerstraße, Am Stadtmarkt oder in der Reichsstraße noch Gelbe Säcke auf Antrag verwendet werden, wenn keine Stellplätze für die Wertstofftonnen vorhanden sind.

„Beim ALW müssen die Anträge für die Nutzung von Gelben Säcken gestellt werden“, berichtete die Werksleiterin des ALW, Sandra Wehr. Sie bittet um Verständnis, wenn es derzeit zu Verzögerungen bei gestellten Anträgen zur Wertstofftonne kommt: „Diese werden nach und nach abgearbeitet.“ Und sie hat noch eine Bitte: „Bevor eine zusätzliche Tonne beantragt wird, soll von den Kundinnen und Kunden über einen längeren Zeitraum geprüft werden, ob der Bedarf tatsächlich da ist.“

Für Anträge ist es allerdings wichtig, den richtigen Ansprechpartner zu wählen

Für Anträge ist es allerdings wichtig, den richtigen Ansprechpartner zu wählen. Das private Entsorgungsunternehmen ALBA und der ALW teilen sich die Abholung der Wertstofftonne im Verhältnis 80 zu 20 Prozent. Der ALW organisiert die Abholung in der Kernstadt Wolfenbüttel sowie in Linden, Halchter und Wendessen. Das übrige Kreisgebiet wird bei der Wertstofftonne vom Entsorgungsunternehmen Alba betreut.

Der jeweils richtige Ansprechpartner ist auch auf den Deckelprägungen der Wertstofftonnen zu sehen. Außerdem wurden alle Hauseigentümer vorab angeschrieben und über die Einführung der Wertstofftonne informiert. In diesen Schreiben sind auch die Ansprechpartner aufgeführt. Die genauen Abfuhrtermine sind dem gedruckten Abfallkalender zu entnehmen, auf der Homepage oder in der ALW-APP zu finden.

Müssen die Wertstoffe lose in die Wertstofftonne?

Auf der Homepage des ALW werden zudem weitere Fragen rund um die neue Wertstofftonne beantwortet. So gibt es zum Beispiel auch eine Antwort auf die Frage: „Müssen die Wertstoffe lose in die Wertstofftonne? Die Antwort des ALW lautet: „Nein. Um wichtige Ressourcen zu sparen wird aber empfohlen auf Plastiktüten zu verzichten und die Wertstoffe los in die Wertstofftonne zu werfen.

Um Wertstoffe bequem ohne Plastiktüte zu sammeln eignet sich jedes beliebige Gefäß, wie zum Beispiel ein Eimer, den Sie in der Wertstofftonne entleeren können.Sollten Sie auf Plastiktüten nicht verzichten wollen machen wir darauf aufmerksam, dass diese durchsichtig sein sollten, damit der Inhalt erkennbar bleibt. Wir empfehlen, die Tüten ebenfalls auszuleeren und mehrmals zu verwenden um wichtige Ressourcen zu sparen.“