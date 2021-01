Unbekannte Täter beschmieren drei Flächen in Weddel mit Farbe

Bislang noch nicht ermittelte Täter haben in Weddel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Hauswand, eine Garage und einen Gehweg im Wanneweg und in der Magdeburgstraße mit Graffiti beschmiert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, seien verschiedene Schriftzüge in Farbe in mehreren Größen aufgetragen worden.

Den angerichteten Schaden könne die Polizei derzeit nicht beziffern. Hinweise nehmen die Polizei Cremlingen unter der Telefonnummer 05306/932230 und die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/9330 entgegen.

red