Die Polizei in Wolfenbüttel ermittelt nach einer Schlägerei (Symbolfofto)

Wolfenbüttel Das Opfer stürzt in der Straße Im Kalten Tale über einen Zaun und wird erheblich verletzt.

Vier Männer schlagen in Wolfenbüttel auf 19-Jährigen ein

Um einen vorangegangenen Streit zu klären, hätten sich am Samstag gegen 23.10 Uhr zwei junge Männer in der Straße Im Kalten Tale in Wolfenbüttel treffen wollen. Allerdings sei die eine Streitpartei zu viert erschienen.

Die vier Männer, so die Polizei, hätten unvermittelt auf den 19-Jährigen eingeschlagen. Dabei habe das Opfer Verletzungen im Gesicht und durch einen Sturz über einen Zaun Verletzungen am Oberkörper erlitten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme hätten drei männliche Beschuldigte im Alter von 17 und 18 Jahren ermittelt werden können. Ein vierter Täter werde noch gesucht.

Die Ermittlungen dazu dauerten an. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Beschuldigten sei eingeleitet worden.