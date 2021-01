In Wolfenbüttel haben Unbekannte eine Mauer beschmiert und 2000 Euro Sachschaden verursacht. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. (Symbolbild)

Unbekannte besprühen in Wolfenbüttel eine Mauer mit Farbe

Bislang noch nicht ermittelte Täter haben am Samstag zwischen 0.25 und 1.50 Uhr in der Heinrichstraße in Wolfenbüttel eine Grundstücksmauer mit Farbe beschmiert. Wie die Polizei weiter mitteilt, hätten die Täter blaue, gelbe und schwarze Farbe gesprüht.

Ein Zeuge habe die Tat beobachtet und die Polizei gerufen. Er habe einen Mann mit dunkler Kleidung gesehen, der nach der Schmiererei in ein wartendes Auto gestiegen sei. Das Auto sei dann davongefahren. Die Polizei bezifferte den Schaden auf rund 2000 Euro. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/9330 entgegen.