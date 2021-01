Einbrecher dringen in Wolfenbütteler Mehrfamilienhaus ein

Unbekannte Täter sind am Montag, zwischen 8 und 17.45 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Lessingplatz in Wolfenbüttel eingedrungen. Laut Polizeiangaben haben sie mehrere Türen aufgehebelt.

Einbruch in Wolfenbüttel: Polizei sucht Zeugen

In der Wohnungen seien verschiedene Räume nach wertvollen Gegenständen durchsucht worden. Nach ersten Erkenntnissen sei Bargeld gestohlen worden. Zur entstandenen Schadenshöhe könne die Polizei derzeit noch keine genaueren Angaben machen. Hinweise an (05331) 9330.

red