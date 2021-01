In Klein Denkte ist ein Lkw in ein Auto gefahren. Die Polizei vermutet Unachtsamkeit beim Lkw-Fahrer.

Klein Denkte. Die 57-jährige Autofahrerin wurde bei dem Unfall auf der Ringstraße leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von 5000 Euro.

LKW kollidiert mit Auto in Klein Denkte

Eine 57-jährige Autofahrerin hat sich laut Polizeiangaben am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Klein Denkte leicht verletzt. Ein Lkw sei in ihr Auto gefahren.

Polizei vermutet Unachtsamkeit

Gegen 14.15 Uhr habe der 59-jährige Fahrer des Lkw auf der Ringstraße in Klein Denkte versucht, rückwärts zu fahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit kollidiert er hierbei mit dem Auto der 57-Jährigen, teilt die Polizei mit.

Durch den Zusammenstoß sei die Autofahrerin leicht verletzt worden. An beiden Fahrzeugen sei ein Sachschaden von etwa 5000 Euro entstanden. red

red