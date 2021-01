Am Donnerstagabend wird ein 17-Jähriger in Wolfenbüttel Opfer einer Körperverletzung (Symbolbild).

Unbekannte greifen 17-Jährigen in Wolfenbütteler Bahnhofstraße an

Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend in Wolfenbüttel einen 17-Jährigen angegriffen. Gegen 19 Uhr war er zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs, als ihm drei unbekannte, junge Männer entgegenkommen. Aus bislang unbekannten Gründen forderten sie ihn auf, sich hinzuknien. Einer der Unbekannten gibt dem 17-Jährigen eine Ohrfeige und stößt ihm mit dem Knie vor die Brust. Anschließend bedrohten die Täter den 17-Jährigen noch verbal. Nach Angaben der Polizei flüchteten sie anschließend in Richtung des Seeliger Parks.

Körperverletzung in Wolfenbüttel: Polizei sucht Zeugen

Zur Beschreibung der Unbekannten könne lediglich gesagt werden, dass alle schwarz gekleidet gewesen seien. Dabei hätte eine Person einen schwarzen Kapuzenpullover und eine andere Person eine schwarze Jack der Marke „Nike“ getragen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen. Telefon: (05331) 933-0.

red