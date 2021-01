Wolfenbütteler Schüler erstellen ein lebendes Bild

„In Zeiten geschlossener Museen werden Kunstinteressierte kreativ. Sie nutzen die Zeit in der Corona-Isolation, um berühmte Kunstwerke nachzustellen. Keine neue Idee: Die Tradition des Tableau vivant, des lebenden Bildes, stammt aus dem 18. Jahrhundert“, berichtete vor einiger Zeit das Zweite Deutsche Fernsehen.

Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts erfreuen sich die Darstellungen von Gemälden durch lebende Personen unterschiedlicher Beliebtheit, weiß auch Wolfenbüttels Museumsleiterin Dr. Sandra Donner. Die „lebenden Bilder“ – die tableaux vivants – dienten früher zugleich der Belehrung und der Unterhaltung. Ganze Salons hätten sich früher intensiv damit beschäftigt, Kunst nachzustellen.

Seit dem ersten Corona-Lockdown ist dieses Nachstellen berühmter Gemälde weltweit wieder in Mode gekommen, sodass man auf der Social Media Plattform „Instagram“ reichlich „Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“-Inszenierungen findet, berichtete Donner: „Die Performenden setzen sich dabei humorvoll und kreativ in Szene und beschäftigen sich zugleich mit Kunst.“

Das Deckenfresko „Triumph des Welfenhauses über die Stadt Braunschweig“ befindet sich im Audienzgemach des Herzogs. Foto: Museum

Im Rahmen einer Masterarbeit an der Technischen Universität (TU) Braunschweig unter dem Titel „Performative Methodik in der Museumspädagogik“ entstand nun auch ein „Lebendes Bild“ im Schloss Museum in Kooperation mit dem Gymnasium im Schloss. Michelle Grimke, Studierende an der TU Brauschweig, regte mit diesem Projekt an, dass sich die Schülerinnen und Schüler kreativ mit einem Medium, in diesem Fall mit einem Gemälde aus dem 17. Jahrhundert auseinandersetzen und einen Bezug zum heutigen Zeitgeschehen herstellen.

Die Produktion des Lebenden Bildes dauerte auch einige Zeit. Nach einer Führung durch das Museum wurden von den Schülern vier Unterrichtsstunden benötigt, um das Bild nachzustellen und in die heutige Zeit zu transportieren. Konkret beschäftigte sich der 13. Jahrgang des Gymnasiums im Schloss Wolfenbüttel im Rahmen des Themas „Wirklichkeit und Wahrheit“ mit dem Deckengemälde „Triumph des Welfenhauses über die Stadt Braunschweig“ von Hofmaler Tobias Querfurt im Schloss Museum Wolfenbüttel. Dieses Deckenfresko sei eine Anspielung auf die Belagerung und Einnahme der Stadt Braunschweig im Jahr 1671, so Donner: „Kunst diente dem europäischen Adel – und somit auch den Fürsten von Braunschweig-Wolfenbüttel – als Mittel zur Repräsentation, mit der sie die (vermeintliche) Größe und Bedeutung ihrer Herrschaft dokumentierten.“

Das Deckengemälde befindet sich im Audienzgemach des Herzogs. Das war ein Raum, in dem einst hohe Würdenträger auswärtiger Territorien vom Herzog empfangen wurden. Einen Blick an die Decke sollte den Anwesenden laut Museumsleiterin folgende Botschaft vermitteln: „Die Welfen sind die Herren der Stadt Braunschweig.“

Am Beginn des Projektes arbeiteten und diskutierten die Schülerinnen und Schüler in Expertengruppen über Schlagworte wie „Demokratie“, „Absolutismus“, „Fakten“ und „Gerüchte“. Nach einer themenspezifischen Führung zum Deckenfresko im Museum konnten die Schülerinnen und Schüler das historische Original auf sich wirken und sich davon inspirieren lassen. Danach wurde das Deckengemälde mit einigen Requisiten und einem Bühnenbild aus mehreren Laken performativ nachgestellt. Auch die Regie und die Inszenierungen der zugeteilten Rollen hatten sich die Schülerinnen und Schüler in zwei Teams überlegt. Die kreativen Interpretationen des Deckengemäldes und die nachgestellten Ergebnisse wurden fotografisch festgehalten und sollen nun im Rahmen der Masterarbeit weiter untersucht werden.

Die Ergebnisse dieser Beschäftigung dienen Michelle Grimke zudem als Grundlagen für ihre wissenschaftliche Abschlussarbeit im Fach der Geschichtsdidaktik. Und im Museum denkt man darüber nach, wie das Nachstellen von historischen Bildern künftig in die museumspädagogische Arbeit einbezogen werden kann. Für Donner steht auf jeden Fall fest: „Derartige Projekte sollen mit Schülern auch in Zukunft fortgesetzt werden.“